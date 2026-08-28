EEUU, Corea del Sur y Japón efectuarán maniobras militares trilaterales

Corea del Sur, Estados Unidos y Japón llevarán a cabo un ejercicio militar trilateral el próximo mes para afrontar mejor las amenazas nucleares de Corea del Norte, informaron autoridades en Seúl, un día después de que Pyongyang prometiera represalias contra lo que dijo son hostilidades de Washington.

El suceso programado reduce aún más las perspectivas de una pronta reanudación de la diplomacia entre Corea del Norte y Estados Unidos, pese a la reciente decisión del presidente Donald Trump de reducir un ejercicio militar bilateral de gran envergadura con Corea del Sur, en un aparente gesto de buena voluntad hacia el gobierno norcoreano.

Las fuerzas armadas de Corea del Sur indicaron en un comunicado que el ejercicio Freedom Edge comenzará el 7 de septiembre, y se extenderá durante cinco días en aguas frente a la isla meridional surcoreana de Jeju.

Señalaron que el ejercicio es de carácter defensivo y está destinado a responder a las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, y también para promover la paz y la estabilidad en la región.

Corea del Norte ya había arremetido contra el ejercicio trilateral, al que calificó de temeraria demostración de fuerza que evidencia la postura confrontativa de sus adversarios en su contra. Pyongyang también ha afirmado que, con las maniobras, Estados Unidos tenía la intención de sitiar a China y presionar a Rusia.

El ejercicio Freedom Edge, una maniobra de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, se efectuó por primera vez en 2024. Su objetivo es incrementar la sofisticación de ejercicios anteriores con maniobras aéreas y navales simultáneas, orientadas a mejorar la defensa conjunta contra misiles balísticos, la guerra antisubmarinos, la vigilancia y otras destrezas y capacidades.

Las fuerzas armadas estadounidenses y surcoreanas concluyeron la semana pasada su ejercicio anual Ulchi Freedom Shield seis días antes de lo previsto originalmente, después de que Trump dijera que le había ordenado al Pentágono “reducir sustancialmente” el ejercicio, que Corea del Norte considera un ensayo de invasión. Trump dijo tener una buena relación con el gobernante norcoreano Kim Jong Un.

Pero Corea del Norte rechazó el acercamiento de Trump, y sostuvo que el simple acortamiento del ejercicio no modificaría su naturaleza provocadora y agresiva, según dijo. El gobierno norcoreano lanzó unos 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, aparentemente en cumplimiento de su amenaza previa de responder al ejercicio entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Pyongyang ha dicho anteriormente que no reanudará la diplomacia con Washington a menos que éste abandone su exigencia de desnuclearización norcoreana como condición previa para las conversaciones.

Desde que su diplomacia previa con Trump se vino abajo en 2019, Kim ha reforzado sus credenciales militares y diplomáticas al ampliar su arsenal nuclear y alinearse con Rusia en la guerra contra Ucrania. Ahora cuenta con mayor capacidad de presión, dicen los expertos, por lo que el mandatario norcoreano probablemente procurará obtener grandes concesiones de Estados Unidos, como por ejemplo el reconocimiento internacional a Corea del Norte como Estado nuclear y un amplio alivio de sanciones, a cambio de una entrega parcial de su arsenal atómico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano acusó el jueves a Washington de emprender una serie de movimientos hostiles dirigidos contra el gobierno norcoreano, incluida una posible venta de misiles aire-aire y equipo relacionado a Corea del Sur. Añadió que Corea del Norte dará una respuesta seria, inmediata y contundente a los actos hostiles en diferentes ámbitos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.