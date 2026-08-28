Globos aerostáticos surcan el cielo en Ecuador y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

Globos aerostáticos surcan el cielo durante el festival “Mitad del Mundo” en Ecuador.

En la capital de Perú, Lima, los arqueólogos desentierran los restos de un hospital del siglo XVI.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 21 y el 27 de agosto de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Matías Delacroix en la Ciudad de Panamá.

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