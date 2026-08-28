Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Jump to content

Globos aerostáticos surcan el cielo en Ecuador y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

Globos aerostáticos surcan el cielo durante el festival “Mitad del Mundo” en Ecuador.

En la capital de Perú, Lima, los arqueólogos desentierran los restos de un hospital del siglo XVI.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 21 y el 27 de agosto de 2026.

___

Relacionados

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Matías Delacroix en la Ciudad de Panamá.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in