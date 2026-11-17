El papa León XIV afirmó que su reciente cirugía por cáncer de pulmón no ha alterado su agenda, su perspectiva ni siquiera su sentido de la mortalidad, al proyectar un pontificado largo centrado en la unidad y la sanación dentro de la Iglesia.

León pareció rebosar salud, energía y bromas durante una conferencia de prensa a bordo del avión el lunes, mientras regresaba a Roma desde Perú. Varios miembros de la delegación vaticana que lo acompañaba y del grupo de periodistas enfermaron durante el agotador viaje de 12 días por tres países sudamericanos.

“No estoy al 100%, pero estoy bastante bien”, comentó León sobre su recuperación quirúrgica. “La resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado”.

A León, de 71 años, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho el 13 de octubre debido a un tumor canceroso. Contó que se descubrió por casualidad durante un chequeo anual y que al principio apareció como una sombra en el pulmón.

“La primera noticia fue una sorpresa. No había síntomas. Me sentía bien”, comentó. Una vez confirmado el cáncer, decidió proceder de inmediato a extirparlo, y expresó que esperaba que su experiencia ayudara a otros a no temer hacerse chequeos o a buscar atención preventiva.

León no vio necesidad de la carta provisional de renuncia

Antes de entrar a cirugía, León señaló que no veía necesidad de hacer previsiones sobre el liderazgo de la Iglesia católica en caso de quedar médicamente incapacitado e imposibilitado de gobernar.

Indicó que no había escrito instrucciones, como hicieron sus predecesores, en las que se establecieran los criterios bajo los cuales renunciaría, algo que algunos expertos legales consideran necesario si un papa terminara en un coma irreversible e incapaz de expresar su renuncia.

“Con el tiempo lo haré, creo, pero no veo la necesidad ahora”, sostuvo León, y añadió que nunca dudó de que después estaría en condiciones suficientemente buenas como para realizar el viaje a Sudamérica. Atribuyó su recuperación a buenos médicos, la oración y lo que describió como una fuerte determinación para recuperarse.

León también se mostró sin prisa por nombrar nuevos cardenales que eventualmente elegirán a su sucesor, otra señal de que planea seguir por un buen tiempo. “En algún momento me ocuparé de eso”, afirmó.

El pontífice tampoco pareció apurado por concretar otros asuntos, al decir que todavía no sabe qué viajes hará el próximo año, aparte de su visita ya confirmada a Corea del Sur para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud en agosto.

La unidad por encima de todo, dice León

León dejó muy claro que su prioridad número 1 era la “unidad” y la sanación en la Iglesia, una referencia a la polarización que siempre ha existido, pero que en algunos aspectos se profundizó durante el a veces turbulento pontificado del papa Francisco.

A León se le preguntó, por ejemplo, si consideraría ordenar a hombres casados para aliviar la escasez de sacerdotes en la Amazonía, donde comunidades indígenas remotas pueden pasar meses o más sin un sacerdote que celebre los sacramentos. Obispos amazónicos habían pedido a Francisco que permitiera ese cambio, pero él lo rechazó.

León dijo que tampoco planea seguir ese camino, al señalar que el tema es demasiado divisivo.

Si bien ordenar a hombres casados es una solución a la escasez de sacerdotes, León dijo que “es una solución que en ciertas áreas de la Iglesia puede causar división porque no existe una aceptación universal, por decirlo así”.

“Una de mis prioridades es, primero, promover la unidad y la comunión entre nosotros como miembros de la Iglesia”, expresó.

“Puede ser que en el futuro algunas cosas cambien. Sin embargo, por ahora, por lo que creo, una parte importante de mi ministerio en la Iglesia es sanar, reunir a la gente”, agregó.

De manera similar, dijo que no planea cambiar una de las decisiones más divisivas de Francisco, que restringió la celebración de la antigua misa en latín. Católicos tradicionalistas habían esperado que León fuera más comprensivo con su causa y que revirtiera la ofensiva de Francisco.

Pero León dijo que la decisión de Francisco ya permitía excepciones y que esa decisión se mantiene.

El abuso espiritual requiere un cambio canónico

Donde León sí insinuó algún cambio fue en el espinoso tema de los abusos por parte del clero.

Se reunió con sobrevivientes de abusos en Argentina y en Perú, y dijo que reconocía que el tema del “abuso espiritual” era un problema en la Iglesia que debía abordarse.

Desde hace más de dos años, un grupo de trabajo del Vaticano estudia el abuso espiritual, dado el creciente número de casos de personas —a menudo mujeres adultas— que acusan a sacerdotes de usar su autoridad espiritual para abusar de ellas psicológica, física o sexualmente.

Si bien la Iglesia católica tiene leyes que castigan a sacerdotes que abusan sexualmente de menores, los sacerdotes que usan su autoridad espiritual para aprovecharse de personas bajo su cuidado rara vez son sancionados, ya que no existen leyes explícitas que criminalicen esa práctica.

León, abogado canonista, dijo que estaba al tanto de ese vacío en el derecho canónico de la Iglesia.

“El abuso espiritual es un tema muy serio en la Iglesia”, y necesita abordarse canónicamente, afirmó León. “Para ejercer justicia, hay que tener una codificación o una expresión jurídica de cómo aplicar eso, y ese sigue siendo un concepto muy vago”, explicó.

Al mismo tiempo, admitió que “probablemente todos podríamos describir casos específicos o tipos de situaciones en las que eso ha ocurrido”.

Se espera que un caso reciente de presunto abuso espiritual llegue pronto al escritorio de León. Un tribunal designado por el Vaticano está decidiendo el destino del reverendo Marko Rupnik, un famoso artista jesuita de mosaicos a quien dos docenas de mujeres acusan de abuso espiritual, psicológico y sexual.

Las mujeres comenzaron a quejarse de su conducta en la década de 1990, pero nunca se hizo nada hasta que las víctimas lo hicieron público, en medio de sospechas de que fue protegido por sus superiores jesuitas, hasta e incluyendo a Francisco.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.