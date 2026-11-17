A la sombra de las bulliciosas calles de la capital afgana se esconde un mundo oculto: el mundo de las mujeres, que desafían en silencio las draconianas prohibiciones impuestas cuando los talibanes tomaron el poder tras la retirada de las tropas lideradas por Estados Unidos en agosto de 2021.

Las mujeres tienen prohibida la escolarización más allá de los primeros grados, salvo la educación religiosa islámica y los cursos de idiomas. Los parques y los gimnasios están vedados, los salones de belleza están prohibidos y se aplica un estricto código de vestimenta de pies a cabeza. Aunque las mujeres pueden obtener algunas licencias comerciales, se les impide acceder a la mayoría de los empleos.

“Ser mujer en Afganistán es un delito”, afirmó una exjugadora de fútbol cuyos sueños quedaron destrozados por la prohibición del deporte.

Las normas las hace cumplir la temida policía de la moral del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. Patrullan las calles con batas blancas, como de médico, y pueden detener a mujeres que infrinjan las reglas. Algunas han sido golpeadas.

El ministerio está “plenamente comprometido” con garantizar los derechos de todos bajo la ley islámica de la sharía, declaró a The Associated Press el portavoz Mohammad Aslam Badriwal en respuesta a preguntas sobre las restricciones a las mujeres.

“Nuestras hermanas también pueden llevar a cabo sus asuntos sociales y comerciales, siempre que se adhieran estrictamente a los principios de la sharía islámica y a las leyes actualmente vigentes”, sostuvo, y añadió que la prioridad del ministerio es “garantizar que nuestras hermanas estén completamente seguras dentro de la sociedad y puedan disfrutar de todos sus derechos otorgados por la sharía”.

Algunas mujeres han encontrado maneras de desafiar las prohibiciones, pese a los riesgos.

A continuación, un vistazo a las vidas ocultas de tres de esas mujeres en Kabul, Todas hablando bajo condición de anonimato por temor a ser arrestadas.

Abrió un salón no una, sino dos veces

La mujer, de 40 años, trabajó durante años en uno de los salones de belleza de Kabul. Cuando las autoridades los prohibieron, sintió que su vida se encogía.

“Simplemente sientes una desesperanza; quedas completamente abatida”, relató. “Ahora mismo, en Afganistán, no queda nada que traiga alegría o consuelo. No hay viajes, no hay parques, no hay escuelas, no hay absolutamente nada”.

El trabajo era lo único que le quedaba.

“Pero ahora, ni siquiera eso lo permiten”, expresó. “Es como si, para las mujeres en Afganistán, trabajar se hubiera convertido en un delito”.

Pese a la prohibición de los salones, decidió abrir el suyo. La demanda era alta, en particular para bodas, donde se espera que las mujeres luzcan maquillaje y peinados elaborados.

Alquiló un apartamento y compró equipo. Pronto, tenía unas 30 clientas. Su esposo era uno de los millones de hombres afganos incapaces de encontrar trabajo, de modo que el negocio era un salvavidas.

Pero las autoridades descubrieron su salón secreto. En la redada se llevaron todo el equipo y casi todos los muebles.

“Me sentí completamente sin esperanza”, contó. “Si me quitan mi trabajo, lo único que me daba algún sentido de propósito, ¿qué me queda? ¿Cómo se supone que voy a alimentar a mis hijos? ¿Cómo se supone que voy a cubrir los gastos del hogar? Llegué a un punto de desesperación total y pensé: ‘Me voy a ir’”.

Pero las clientas seguían llamando y ella tenía cuentas que pagar. Con el tiempo, decidió intentarlo de nuevo. Alquiló otro apartamento y reabrió. Ahora tiene siete empleadas: mujeres jóvenes que mantienen a sus propias familias.

Un día reciente de octubre, el salón estaba lleno de mujeres preparándose para bodas. Se recostaban sobre cojines en el suelo mientras las estilistas les aplicaban polvo en las mejillas.

El ambiente era ligero, pero con un trasfondo de miedo.

“Cada vez que llaman a la puerta”, dijo la dueña del salón, “me preocupa que los talibanes estén del otro lado”.

El fútbol era su vida, y sigue siendo su pasión

De adolescente, todas sus ambiciones estaban ligadas al fútbol. Y parecía que sus sueños se estaban cumpliendo: fue seleccionada para el equipo nacional. Pero dos años después, la prohibición del deporte para las mujeres los aplastó.

Sumida en la depresión, pasó seis meses sin apenas salir de su habitación.

Su familia estaba preocupada, y ella sabía que tenía que encontrar una salida. Con el tiempo volvió a jugar, no en canchas, sino en el estrecho espacio de su casa.

También empezó a boxear, convirtiendo una pila de neumáticos viejos de automóvil en un rudimentario saco de boxeo. Eso le ayudó a procesar sus emociones, explicó.

Su verdadero amor sigue siendo el fútbol. Incapaz de jugar adecuadamente ella misma, decidió transmitir sus conocimientos y habilidades a una nueva generación. Entrena a un pequeño grupo de niños en el diminuto patio amurallado de su casa.

“Vi en ellos los mismos sueños y la misma pasión que yo tenía en mi propia infancia”, comentó, con lágrimas acumulándose en los ojos. “Me hace muy bien entrenar con ellos. A veces, me veo a mí misma en ellos”.

Entre el boxeo y el entrenamiento, logra sobrellevar los días. Pero su visión del futuro es sombría. Quiere irse y encontrar refugio en otro país.

“No veo esperanza para mí en Afganistán”, afirmó.

“No se nos abre ninguna puerta”.

En esta escuela, las clases ordinarias no lo son en absoluto

Los estudiantes escalonan sus llegadas para no levantar sospechas. La puerta se abre apenas lo suficiente para dejarles entrar.

Dentro, las materias son normales: historia, ciencias, geografía, matemáticas, idiomas, estudios coránicos. Pero no es una escuela cualquiera. Instalada dentro de una vivienda privada, sus alumnos son niños, pero también niñas de hasta 20 años. Con adolescentes incluidas, las clases deben impartirse en secreto.

Las docentes —una joven de 20 años con ayuda de su hermana adolescente— no tienen formación profesional. Hacen lo que pueden para transmitir lo que aprendieron antes de que se les prohibiera asistir a la escuela.

“La situación actual en Afganistán está lejos de ser ideal. Yo estaba experimentando niveles crecientes de depresión, así que decidí organizar esta clase”, explicó la joven de 20 años.

Empezó hace más de un año, según contó, con la esperanza de ayudar a las niñas “dándoles una sensación de esperanza y permitiéndoles continuar su educación”. Ahora tiene unos 30 estudiantes.

Una habitación de la casa se ha convertido en aula, con estudiantes sentados en el suelo ante mesas bajas de plástico. Dibujos de colores vivos decoran las paredes.

Las restricciones educativas han sido las prohibiciones de los talibanes más rechazadas. Los funcionarios han reiterado que están trabajando en una solución.

“En cuanto a la parte (de la educación) que aún tiene carencias, nos esforzamos por resolverla de manera integral”, declaró en agosto el portavoz del gobierno Zabihullah Mujahid. Pero no ha habido señales de avance.

La asistente de enseñanza adolescente dijo que muchas niñas se han quedado rezagadas y que “queríamos crear un entorno donde las niñas puedan estudiar y esforzarse por alcanzar sus metas”.

Pero con cada clase que imparten, se arriesgan a ser arrestadas.

“Tenemos mucho miedo de los talibanes”, manifestó. “Tememos que algún día vengan por nosotras, nos acusen de violar sus reglas, nos arresten y se nos lleven. Estamos absolutamente aterrorizadas ante esa posibilidad”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.