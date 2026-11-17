Durante casi 20 días de octubre, una empresa eléctrica tomó energía de una batería conectada a la casa de Héctor Ríos en Cabo Rojo, en la esquina suroeste de Puerto Rico, y la utilizó para apoyar la red eléctrica.

Ríos estaba encantado de compartir.

Con los frecuentes apagones del territorio de Estados Unidos, que alteran la vida diaria y frenan su economía, le gusta la idea de ayudar a evitar cortes de luz para otras personas. Además, recibe una compensación por la energía.

“A mí me parece un buen trato: contribuir a la comunidad y ganar dinero al mismo tiempo”, comentó Ríos.

Ríos, de 75 años, forma parte de lo que se ha convertido en una de las herramientas más eficaces de Puerto Rico para la resiliencia energética tras casi una década de problemas eléctricos: una “planta de energía virtual”, o VPP por sus siglas en inglés, que aprovecha las baterías de casi 115.000 hogares para reforzar la red cuando sus envejecidas e inestables centrales eléctricas no pueden cubrir la demanda.

Nueve años después de que la empresa pública de electricidad de Puerto Rico se declarara en bancarrota y de que el huracán María devastara su ya deteriorada red energética, los residentes siguen enfrentando apagones impredecibles y tarifas eléctricas más altas que en casi cualquier estado de Estados Unidos. Desde María se han construido pocas nuevas fuentes de energía a escala de empresa eléctrica, y la mayor parte de los fondos federales prometidos para la recuperación de la red aún no han llegado al territorio.

Pero la VPP —la primera de su tipo en América Latina y el Caribe, y la segunda más grande de Estados Unidos en términos de capacidad— mostró su potencial este verano, al evitar o mitigar interrupciones del servicio en más de 60 ocasiones desde el 1 de junio, según Luma Energy, la empresa de transmisión y distribución.

“No tiene nada de virtual”, afirmó Javier Rúa Jovet, director de políticas de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Energía de Puerto Rico. “Es real, y es mejor que una planta eléctrica”.

Decenas de estados operan ahora redes similares de fuentes de energía distribuidas, como sistemas de almacenamiento en baterías, vehículos eléctricos y termostatos inteligentes, para ayudar a gestionar la red. Los expertos prevén que su papel crezca en Estados Unidos ante las limitaciones energéticas, el aumento de los precios de los servicios públicos y el impulso de las empresas tecnológicas por construir centros de datos que consumen mucha energía.

Mientras el gobierno del presidente Donald Trump promueve la expansión de los combustibles fósiles y redirige fondos alejándolos de la adopción de energía solar en Puerto Rico, los defensores del sistema del territorio sostienen que este subraya el valor de la energía solar distribuida y el almacenamiento, y muestra cómo estos sistemas pueden reforzar la resiliencia de otras comunidades vulnerables en materia energética.

“Hay una manera de que esta tecnología beneficie no sólo a los edificios individuales en los que está instalada”, sino que, en cambio, esté “al servicio de la comunidad todo el tiempo”, señaló Nathalie Jordi, responsable de energía solar comunitaria en Together New Orleans, una organización sin fines de lucro que impulsó un próximo programa municipal de 23 millones de dólares para proporcionar y conectar en red más de 1.000 baterías en viviendas y negocios de toda Nueva Orleans.

Una revolución solar después del huracán María

La oportunidad de aprovechar una vasta red de baterías residenciales surgió después del huracán María en 2017, que dejó a algunas comunidades sin electricidad durante casi un año. Expertos vincularon el colapso de la infraestructura con miles de muertes posteriores al huracán.

“Tuvimos que conseguir resiliencia de alguna otra manera”, explicó Rúa Jovet, “no con un sistema centralizado que falle por completo durante todo un año”.

Ahora hay más de 207.000 sistemas solares en tejados en un archipiélago de menos de 3,2 millones de personas, un aumento de 20 veces respecto a antes de María, impulsado por hogares que podían costear las instalaciones, la filantropía y algunos fondos federales. Debido a la necesidad particular de resiliencia del territorio, casi todas las instalaciones incluyen al menos una batería, un complemento necesario para mantener el sistema funcionando durante un apagón.

“La mentalidad era: prepárate para todo”, recordó Ríos, quien después de María compró un generador diésel para su casa y luego instaló paneles y una batería Tesla Powerwall en 2023. El sistema también redujo a la mitad su factura eléctrica, de unos 400 dólares a 200 en verano.

Los paneles solares crean un beneficio energético durante el día, al cargar baterías y enviar el excedente a la red. Pero cuando se pone el sol y aumenta la demanda, Puerto Rico apenas tiene suficiente energía para cubrir la necesidad. Cualquier falla en una central puede provocar un apagón.

A finales de 2023, Luma lanzó un pequeño programa piloto que aprovecharía la capacidad de baterías residenciales para compensar los déficits. Ríos estuvo entre los primeros en inscribirse; ahora participa más de la mitad de los clientes con energía solar.

Si Luma prevé un déficit energético, los clientes reciben una notificación digital de que se aproxima un evento de compartición de batería. Pueden excluirse mediante una aplicación o ajustar cuánta parte de su batería —por lo general, los inscritos ofrecen el 30%— ponen a disposición.

El experimento ha enfrentado desafíos. En una encuesta de 2026 a clientes solares realizada por la organización sin fines de lucro Solar United Neighbors, algunos participantes criticaron la estructura de compensación, que varía según el proveedor solar. Otros expresaron dudas sobre inscribirse en el programa porque no lo entendían o temían perder energía de respaldo.

Ríos comentó que solo ha tenido ese problema una vez: cuando una tormenta le dejó sin servicio eléctrico justo después de que compartió su batería. Ahora se salta los eventos de compartición si el pronóstico anuncia mal tiempo.

Reconoció que el sistema de pagos es “un poco vago”. Él y su esposa recibieron 162 dólares el año pasado, que canjearon con gusto como una tarjeta de regalo de Marshalls.

Luma dijo a The Associated Press que depender con tanta frecuencia de la compartición de baterías ha contribuido en parte a los recientes aumentos de tarifas. La empresa paga a los proveedores solares tres veces el precio residencial de la electricidad por la energía de batería que toma, y recupera esos costos mediante las tarifas.

Rúa Jovet sostiene que ese gasto no se compara con las pérdidas económicas para toda la sociedad por los apagones frecuentes, que echan a perder alimentos, ponen en riesgo la salud y obligan a cerrar escuelas y negocios. Además, el territorio se dispone a gastar más de 1.700 millones de dólares este año en importar combustible para la mayor parte de su generación eléctrica.

Crear una fuente de energía constante

Luma indicó que cada evento de compartición de baterías, por lo general de unas cuatro horas, respalda al equivalente a unos 80.000 clientes residenciales. Inscribir a más hogares permitiría aportar energía suplementaria durante más horas.

Pero los expertos creen que Puerto Rico puede pensar en grande.

“La VPP en Puerto Rico es como una válvula de escape de emergencia, pero las baterías deberían ser un activo de la red”, afirmó Jigar Shah, director de la Oficina de Programas de Préstamos del Departamento de Energía durante el gobierno del expresidente Joe Biden y codirector gerente de la firma asesora Multiplier.

En lugar de recurrir a ellas sólo en una emergencia, explicó Shah, las baterías podrían despachar energía todos los días —reduciendo la necesidad de quemar combustibles fósiles— y ayudar a absorber el exceso de energía en toda la red cuando los paneles solares producen en su punto máximo. Varios estados, incluidos California y Texas, usan la energía solar y las baterías de esta manera.

Las VPP “podrían potencialmente desempeñar un papel mayor en el futuro energético de Puerto Rico”, dijo a The Associated Press Alejandro Figueroa, director regulatorio de Luma. Pero, añadió, un programa de uso diario requeriría un diseño y una estructura de compensación diferentes para ser sostenible.

Proporcionar energía a diario es el siguiente paso natural, señaló Rúa Jovet, y podría ayudar a Puerto Rico a cumplir su propio mandato legal de que el archipiélago alcance el 100% de energía renovable para 2050. Pero una planta de energía virtual por sí sola no puede resolver la crisis energética del territorio.

Eso requerirá desplegar miles de millones de dólares federales de recuperación que no se han gastado, continuar las mejoras a la infraestructura de transmisión y distribución y construir nueva generación y almacenamiento a gran escala.

“No quieres que la situación sea una emergencia persistente para siempre”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.