Funcionarios de California se reunieron el lunes en el Capitolio estatal para llevar a cabo una ceremonia en honor de Dolores Huerta, una de las líderes laborales más influyentes del país, ícono de los derechos civiles y activista feminista.

Huerta fue recordada como una luchadora incansable en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. Junto con César Chávez, Huerta fue fundadora de un sindicato que se convirtió en United Farm Workers y popularizó su grito de lucha: “¡Sí se puede!”.

Huerta, de 96 años, murió de cáncer el mes pasado en su casa de Bakersfield, California.

El presidente de la Asamblea, el demócrata Robert Rivas, se ha referido a Huerta como una amiga de su familia y mentora. El abuelo de Rivas, Servando Flores, llegó a California desde México en la década de 1960 y luego organizó a otros trabajadores agrícolas junto a Huerta.

“Ella es la madre de nuestro movimiento latino por los derechos civiles”, subrayó Rivas. “Su lugar en la historia de nuestro estado y de nuestra nación es perdurable”.

Rivas estuvo acompañado de otros demócratas —el próximo gobernador Xavier Becerra, la presidenta pro tempore del Senado Monique Limón y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi— en la rotonda del Capitolio mientras hablaron sobre Huerta durante una ceremonia a la que solo se podía asistir por invitación. Se interpretaron canciones como “We Shall Overcome” y “Put a Little Love in Your Heart” antes de que el espacio se abriera al público.

“Al honrar a una de las figuras más imponentes de nuestra época, le hacemos esta solemne promesa: la marcha continúa”, declaró Limón, quien se desempeña como gobernadora interina mientras el gobernador Gavin Newsom está fuera del estado.

Antes de comenzar el evento, una carroza fúnebre adornada con banderas que llevaban la leyenda “Sí se puede” trasladó el féretro de Huerta al Capitolio. Cientos de personas, incluidos líderes sindicales, políticos y miembros de la población, siguieron su recorrido, muchos de ellos con caléndulas en la mano.

Huerta nació en Nuevo México en 1930 y se crió en el fértil valle de San Joaquín, California. Se convirtió en maestra de educación primaria antes de centrar su atención en la difícil situación de los trabajadores agrícolas y de unir esfuerzos con Chávez para crear la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas en 1962 , la cual eventualmente se convirtió en United Farm Workers.

El entonces presidente Barack Obama, quien tomó prestado su grito de batalla para el lema de su campaña, “Yes we can”, le otorgó el mayor reconocimiento civil del país, la Medalla Presidencial de la Libertad en 2012. A pesar de tener más de 90 años de edad, Huerta fue una figura habitual en conferencias de prensa y manifestaciones en Sacramento, donde defendía los derechos de los trabajadores, las mujeres, los votantes y otras personas.

Huerta reveló este año que fue víctima de abuso sexual por parte de Chávez, lo que resultó en el nacimiento de dos hijos, un secreto que mantuvo durante 60 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.