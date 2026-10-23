Justicia argentina cierra investigación contra Milei por presunta estafa con criptomoneda $LIBRA

La justicia argentina dictó el viernes el sobreseimiento del presidente Javier Milei en una causa por presunta estafa en la promoción de la criptomoneda $LIBRA a través de sus redes sociales en 2025 que derivó en millonarias pérdidas para inversores.

La medida fue dispuesta por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi “en razón de que los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal” de estafa, según el fallo al que tuvo acceso The Associated Press.

Milei había difundido en su cuenta de X una criptomoneda con el nombre de su signo del zodíaco que iba a “incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando emprendimientos”. El valor de $LIBRA se disparó rápidamente, casi quintuplicándose.

Pero horas después los primeros poseedores de la divisa digital que aparentemente accedieron a información privilegiada sobre el lanzamiento comenzaron a retirar sus inversiones y el precio se desplomó. Se retiraron aproximadamente 100 millones de dólares por parte de unas pocas billeteras, que son una suerte de cuentas bancarias en ese ecosistema digital.

La difusión de $LIBRA con un tuit que estuvo varias horas fijado en la cuenta de Milei —con 3,8 millones de seguidores—, terminó derivando en una investigación judicial por presunta estafa en perjuicio de más de 40.000 inversionistas y puso al mandatario bajo la lupa de la justicia argentina y de las autoridades de Estados Unidos.

Cuando el caso estalló, Milei se apresuró a afirmar que había actuado de buena fe y sostuvo que quienes invirtieron su dinero sabían que era una operación con riesgo.

La resolución judicial del viernes también favoreció a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia; a Hayden Mark Davis, un emprendedor estadounidense que proveyó la infraestructura tecnológica para la creación de $LIBRA, y a dos empresarios argentinos que habrían participado en la creación de la moneda e intermediado entre Milei y el estadounidense.