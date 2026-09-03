Guerrilla ELN se atribuye ataque con carro bomba contra una estación de policía en Colombia

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional reivindicó el miércoles un ataque con carro bomba contra una estación de policía en un municipio colombiano fronterizo con Venezuela que dejó un civil muerto y al menos 16 heridos, entre ellos varios policías.

En un comunicado firmado por el Frente de Guerra Urbano, el ELN indica que el lunes cerca de la medianoche “atacó bajo modalidad de vehículo con explosivos” la estación de policía de Los Patios, parte del área metropolitana de Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander.

Sin mostrar evidencias señalaron a esa estación de “convertirse en un centro de tortura para las personas que allí han sido detenidas”. Mientras que reconocieron y lamentaron la muerte de un venezolano que pasaba por el lugar en el momento de la activación de la carga explosiva.

La guerrilla, alzada en armas desde 1964, reclamó al presidente Abelardo de la Espriella cerrar las posibilidades de buscar una "solución política y negociada al conflicto armado en Colombia”.

El conservador De la Espriella, posesionado el 7 de agosto, dio fin a las mesas de negociación de paz abiertas por su predecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026), mientras que advirtió a los grupos ilegales combatirlos a menos que se sometan a la justicia.

La mesa de diálogo con el ELN ya estaba suspendida desde enero de 2025 como reproche del gobierno de Petro a una ola de violencia en la zona fronteriza con Venezuela que terminó por afectar gravemente a la población civil.

Tras el ataque a la estación de policía de Los Patios, De la Espriella lideró un consejo de seguridad junto a la cúpula militar y las autoridades locales, en el que prometió perseguir a los responsables.

“Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”, indicó De la Espriella en la red social X.

Presidente muestra cuerpos tras operación militar

De la Espriella suele dar reportes constantes de las operaciones militares que ejecuta contra los grupos armados ilegales, incluyendo bombardeos, uno de ellos cuestionado por sectores opositores por cobrar la vida de tres menores reclutados forzosamente.

El miércoles dio un nuevo parte sobre un bombardeo realizado el fin de semana en Guaviare, en el centro-sur del país, contra disidencias de las extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado.

Detalló que fue “dado de baja el narcoterrorista alias 'Tigre' o 'Pintado'” y otras 22 personas más, mientras mostraba en un video en X sus cuerpos sin vida envueltos en bolsas blancas y expuestos en el suelo junto a las municiones incautadas.

El senador opositor y excandidato presidencial Iván Cepeda criticó en X a De la Espriella por no tener “el más mínimo sentido de humanidad” al pasear entre “las bolsas con los cadáveres. Casi los pisa con desprecio”.