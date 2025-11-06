El esfuerzo para reabrir el gobierno de EEUU se ve en duda tras las victorias electorales demócratas

Las elecciones de esta semana en Estados Unidos, que han dado energía a los demócratas y enfurecido al presidente, Donald Trump, han enfriado los esfuerzos para poner fin a un cierre gubernamental récord, aumentando las dudas sobre la posibilidad de un avance a pesar del impacto devastador de los cierres federales en el país.

Trump ha aumentado la presión sobre los republicanos del Senado para que pongan fin al cierre —que ya dura 37 días, el más largo en la historia de Estados Unidos— calificándolo como un "gran factor, negativo" en los pobres resultados del Partido Republicano en todo el país. Los demócratas vieron los comentarios de Trump como una razón para mantenerse firmes, creyendo que la participación del mandatario en las conversaciones podría llevar a un acuerdo sobre la extensión de los subsidios de salud, una condición clave de los demócratas.

Trump se niega a reunirse con los demócratas, insistiendo en que deben abrir el gobierno primero. Pero complicando la estrategia del Partido Republicano, Trump está cada vez más enfocado en presionar a los republicanos para que eliminen el filibusterismo del Senado para acelerar la reapertura, una idea que muchos senadores republicanos rechazan de plano. El presidente mantuvo la presión en un video el miércoles por la noche, en el que dijo que el umbral de 60 votos del Senado para aprobar legislación debería ser eliminado.

"Esto es mucho más grande que el cierre", dijo Trump. "Esto es la supervivencia de nuestro país".

A su vez, los demócratas del Senado enfrentan sus propias presiones, tanto de los sindicatos ansiosos por que termine el cierre como de grupos aliados que quieren que se mantengan firmes. Muchos ven las decisivas victorias de los demócratas en las elecciones para gobernador en Virginia y Nueva Jersey como una validación de su estrategia de mantener el gobierno cerrado hasta que se aborden los subsidios de salud que están por expirar.

"Sería muy extraño que el pueblo estadounidense se haya pronunciado en apoyo de los demócratas que se plantan y luchan por ellos, y que en cuestión de días nos rindamos sin haber logrado ninguna de las cosas por las que hemos estado luchando", dijo el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut.

Mientras tanto, las conversaciones continúan, pero el impacto del cierre sigue agravándose. La Administración Federal de Aviación anunció el miércoles planes para reducir el tráfico aéreo en un 10% en 40 mercados de alto volumen a partir del viernes por la mañana, para mantener la seguridad pese a la escasez de personal. Millones de personas ya se han visto afectadas por programas gubernamentales paralizados y cheques de pago federales perdidos, y se espera que vaya a más a medida que se acerca otra ronda de pagos la próxima semana.

Los progresistas ven las victorias electorales como una razón para luchar

Grupos demócratas de base en todo el país promocionaron los resultados de las elecciones del martes como una aprobación de los votantes a la estrategia del cierre, y advirtieron a los legisladores que no lleguen a un acuerdo demasiado pronto.

"Los demócratas moderados del Senado que buscan una salida en este momento se están perdiendo completamente el momento", dijo Katie Bethell, directora política de MoveOn, un grupo progresista. "Los votantes han enviado un mensaje rotundo: queremos líderes que luchen por nosotros, y queremos soluciones que hagan la vida más asequible".

Algunos demócratas del Senado compartieron ese sentimiento. El senador Bernie Sanders, una voz líder en el movimiento progresista, dijo que los demócratas "deben mantenerse fuertes" y deberían asegurar garantías sobre la extensión de los subsidios de salud, incluyendo "un compromiso del presidente de la Cámara de que apoyará la legislación, y que el presidente la firmará".

Aún así, queda por ver hasta qué punto se mantendrá el partido en su posición. Algunos demócratas han estado trabajando con republicanos para encontrar una salida al estancamiento, y se mantuvieron firmes después de las elecciones en que no había afectado a su punto de vista.

"No siento que las elecciones hayan cambiado mi posición", dijo el senador John Hickenlooper, demócrata de Colorado. "Todavía siento que quiero salir del cierre".

Algunos republicanos también compartieron las preocupaciones de Trump de que el cierre se está convirtiendo en un lastre para el partido.

"Las encuestas muestran que la mayoría de los votantes culpan más a los republicanos que a los demócratas", dijo el senador Josh Hawley, un republicano de Missouri. "Eso es comprensible dado quién controla las palancas del poder".

Trump establece otro récord de cierre

Mientras que algunos demócratas vieron los comentarios de Trump sobre el cierre el miércoles como evidencia de que pronto se involucraría más, en gran medida se ha mantenido al margen. En cambio, las conversaciones se han intensificado entre una coalición laxa de senadores centristas que intentan negociar el fin del cierre.

Trump se ha negado a negociar con los demócratas sobre sus demandas para salvar los subsidios de seguro de salud que están por expirar hasta que acepten reabrir el gobierno. Pero los demócratas escépticos cuestionan si el presidente republicano cumplirá su palabra, particularmente después de que el gobierno restringiera la ayuda alimentaria SNAP a pesar de las órdenes judiciales para asegurar que los fondos estén disponibles para prevenir el hambre.

La estrategia de Trump hacia el cierre es un gran contraste con su primer mandato, cuando el gobierno estuvo parcialmente cerrado durante 35 días debido a sus demandas de que el Congreso le diera dinero para construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. En ese momento, se reunió públicamente y negoció con los líderes del Congreso. Incapaz de conseguir el dinero, cedió en 2019.

Esta vez, Trump no sólo se niega a participar en las conversaciones. Los líderes del Congreso están en un punto muerto y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano de Luisiana, envió a los legisladores a casa en septiembre después de que aprobaron su propio proyecto de ley de financiamiento, negándose a más negociaciones.

Un "triste hito", dijo Johnson. Desestimó las pérdidas electorales del partido y dijo que espera con ansias los comicios de mitad de legislatura en 2026, que según dijo reflejarán más el mandato de Trump.

Mientras tanto, la ayuda alimentaria, el dinero para el cuidado de menores y otros innumerables servicios gubernamentales sufren graves interrupciones. Cientos de miles de trabajadores federales han sido suspendidos o se espera que trabajen sin cobrar.

Senadores buscan un posible acuerdo

Cualquier resolución requerirá una serie de acuerdos respaldados no sólo por el Senado, sino también por la Cámara de Representantes y la Casa Blanca, lo cual no es en absoluto seguro en Washington.

Senadores de ambos partidos, particularmente los miembros del poderoso Comité de Asignaciones, están presionando para asegurar que el proceso normal de financiamiento gubernamental en el Congreso pueda volver a encarrilarse. Entre los objetivos está garantizar votaciones próximas sobre un paquete más pequeño de proyectos de ley para financiar varios aspectos del gobierno, como programas agrícolas y proyectos de construcción militar en bases.

Más difícil, un número sustancial de senadores también quiere alguna resolución al estancamiento sobre el financiamiento para los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que expirarían a final de año.

Se están enviando los avisos de primas de seguro para el próximo año, y millones de personas se están llevando un shock al ver la subida de precio. Se espera que la pérdida de los subsidios federales mejorados, que se implementaron durante la pandemia de COVID-19 y vienen en forma de créditos fiscales, deje a muchas personas incapaces de contratar un seguro de salud.

Thune ha prometido a los demócratas al menos una votación sobre su propuesta de atención médica preferida, en una fecha determinada, como parte de cualquier acuerdo para reabrir el gobierno. Pero eso no es suficiente para algunos senadores, que ven el estancamiento de la atención médica como parte de sus preocupaciones más amplias con el rumbo marcado por Trump para el país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.