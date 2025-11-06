Las autoridades recuperaron la caja negra de un avión de carga de UPS que se estrelló y generó una enorme bola de fuego mientras despegaba del aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville el martes.

El hallazgo se produce después de que se confirmara la muerte de al menos nueve personas en el accidente, incluidos tres miembros de la tripulación del avión de carga. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, que calificó el accidente de “catastrófico”, advirtió que el número de víctimas mortales probablemente aumentaría con al menos una persona más, ya que la misión de búsqueda y rescate se convirtió en una operación de recuperación.

El miércoles por la mañana, el gobernador declaró el estado de emergencia “para movilizar recursos más rápidamente a través de la gestión de emergencias y la Guardia Nacional de Kentucky”.

Beshear aseguró que tomó “medidas para crear el Fondo de Ayuda de Emergencia del Equipo de Kentucky para ayudar a los afectados” por el mortal accidente aéreo del martes, y añadió: “Recuerden que lo primero que pagamos con estos fondos son los funerales, para que en un momento de dolor [...] nos apoyemos unos a otros”.

El martes por la noche había 16 familias en el centro de reunificación de la Academia de Formación del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, cuyos seres queridos seguían desaparecidos. El miércoles no estaba claro cuántas personas seguían desaparecidas, pero los informes locales situaban la cifra en 16.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, advirtió que las labores de recuperación podrían “llevar un tiempo”, ya que el lugar del accidente abarca una “área muy extensa”. Un equipo de 28 miembros de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se encuentra sobre el terreno investigando las causas del accidente, según confirmaron las autoridades.

Más de 200 miembros de los servicios de emergencia llegaron al lugar el martes por la noche, antes de que el aeropuerto reabriera a la mañana siguiente.

Una columna de humo se eleva desde el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali tras un accidente que las autoridades calificaron de "catastrófico" ( Courtesy of X account @LeviDean9 )

El accidente afectó a numerosos negocios locales y causó al menos cuatro muertos en tierra ( Kentucky Truck Parts & Service )

El avión MD-11 de UPS con destino a Honolulu se estrelló sobre las 5:15 p. m. hora local poco después de que el avión partiera del aeropuerto, según la Administración Federal de Aviación (FAA).

El ala izquierda del avión se incendió y el motor se desprendió justo antes de estrellarse y explotar tras el despegue, según informó el miércoles Inman, miembro de la NTSB.

Once personas resultaron heridas, incluidas dos con “lesiones muy graves”, según el gobernador.

Cuando se le preguntó si la falta de personal debido al cierre del Gobierno podría estar relacionada con el accidente, Inman respondió que no creía que ese fuera el caso y señaló que la torre Standiford, o torre de control de la FAA, contaba con el “personal adecuado” en el momento del incidente.

El Hospital de la Universidad de Louisville informó que dos personas se encontraban en estado crítico en la unidad de quemados a primera hora del miércoles y que otras 13 habían sido atendidas y dadas de alta. El Hospital Norton indicó que había dado de alta a tres personas.

El miércoles se mantuvo en vigor una orden de refugio en el lugar en un radio de 400 metros alrededor del lugar del accidente, lo que provocó el cierre durante todo el día de las escuelas públicas del condado de Jefferson, el distrito escolar más grande del estado. Las autoridades supervisaron la calidad del aire y del agua en esa zona.

Las imágenes mostraban llamas saliendo del ala izquierda del avión y una estela de humo. Otros videos captaron el avión estrellándose y explotando en una enorme bola de fuego.

El humo del accidente se podía ver a través del horizonte ( AFP via Getty Images )

Un avión de UPS se estrelló el martes por la noche cerca del aeropuerto internacional de Louisville, causó al menos nueve muertos y dejó una columna de humo negro y fuego en el cielo ( AP )

La mayor instalación de manipulación de paquetes de UPS se encuentra en Louisville y la empresa dijo el martes por la noche que había detenido la clasificación de paquetes en el centro. La empresa no comunicó cuándo se reanudaría.

“Todos conocemos a alguien que trabaja en UPS”, declaró Betsy Ruhe, miembro del Consejo Municipal de Louisville. “Y todos están enviando mensajes de texto a sus amigos, a su familia, tratando de asegurarse de que todo el mundo está a salvo. Lamentablemente, es probable que algunos de esos mensajes queden sin respuesta”.

Un video aéreo del lugar del accidente compartido por el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, mostraba un incendio y un edificio de aspecto industrial con daños en el techo.

El avión transportaba unos 17.000 litros de combustible en el momento del accidente, según las autoridades estatales. El avión de carga no llevaba materiales específicamente peligrosos a bordo.

El avión alcanzó una altitud de unos 53 metros y luego comenzó a caer bruscamente, de acuerdo con el rastreador de datos de vuelo Flightradar24.

El accidente dañó al menos dos empresas, entre ellas Kentucky Petroleum Recycling, que Beshear dijo que fue golpeada “directamente”, y Grade A Auto Parts.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, informó el martes que los empleados de ambas empresas ya fueron localizados.

Una planta cercana de Ford no se vio afectada, dijo Beshear, y calificó la noticia de “bendición”, dado el número de empleados que había en el interior en ese momento.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán el accidente.

Se espera que aumente la cantidad de muertos por el accidente. ( Getty Images )

Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) llegaron el miércoles al sitio. Boeing se ha ofrecido a colaborar con la NTSB en su investigación del accidente.

“Nuestra preocupación es la seguridad y el bienestar de todos los afectados. Estamos dispuestos a apoyar a nuestro cliente y hemos ofrecido ayuda técnica a la NTSB”, declaró Boeing.

Los miembros del público deben informar a las autoridades de cualquier resto que encuentren del accidente y evitar tocarlo, dijeron los socorristas.

Duffy calificó el accidente de “desgarrador” en una publicación en las redes sociales.

“Por favor, únanse a mí en la oración por la comunidad de Louisville y la tripulación de vuelo impactada por este horrible accidente”, escribió en X.

El sistema de transporte de EE. UU. está sometido a la presión del actual cierre del Gobierno y ha sufrido retrasos y escasez de personal en los aeropuertos ( AFP via Getty )

El accidente se produce en un momento de gran tensión en el sistema de tránsito aéreo estadounidense durante el actual cierre del gobierno.

Los controladores aéreos se vieron obligados a trabajar sin cobrar, y la escasez de personal provocó retrasos en los aeropuertos de todo el país.

Traducción de Olivia Gorsin y Michelle Padilla