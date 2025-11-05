Rodrigo Paz promete un gobierno de concertación y se alista para su investidura en Bolivia

Rodrigo Paz recibió el miércoles su credencial de presidente electo de Bolivia de parte del Tribunal Supremo Electoral y prometió un gobierno fuerte y de concertación mientras se alista para su investidura.

“Quiero invitar a todas las fuerzas políticas, a todas las regiones y a todas las naciones a la concertación, quiero invitar a cada hombre y a cada mujer que generen la visión de la unidad... Seremos un gobierno firme”, dijo Paz en la Casa de La Libertad en Sucre, la histórica capital de Bolivia.

Paz y el vicepresidente electo Edman Lara, que ganaron el histórico balotaje del 19 de octubre con el 54% de los votos, asumirán el sábado sus cargos en un acto de investidura que contará con la presencia de los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, Gabriel Boric, y de Paraguay, Santiago Peña; entre otras autoridades, informó la Cancillería.

Mientras, el presidente saliente Luis Arce realizó su última reunión de gabinete a días del cierre de un ciclo de casi 20 años de hegemonía del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) que estuvo marcado en los últimos años por las disputas entre él y quien fuera fundador de ese partido, el expresidente Evo Morales (2006-2019).

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Paz, un centroderechista de 58 años, no alcanzó la mayoría en la Asamblea Legislativa, por lo que necesita realizar acuerdos para llevar adelante su plan de gobierno para sacar a la nación andina de la peor crisis en 40 años.

Paz retornó esta semana a Bolivia tras viajar a Estados Unidos, donde se reunió con organismos financieros internacionales para gestionar un fondo de estabilización que permita sacar a flote la economía.

El mandatario electo ya alcanzó un primer acuerdo con la Corporación Andina de Fomento que otorgará al país andino un crédito de 3.100 millones de dólares para impulsar la recuperación económica durante los próximos años.

En tanto, la Cámara de Diputados aprobó por dos tercios la tarde del martes que se incluya en la juramentación de los legisladores un crucifijo y la Biblia, elementos que fueron retirados de esa ceremonia desde la gestión de Morales, quien en 2009 impulsó una nueva Constitución que declaró a Bolivia como Estado laico.