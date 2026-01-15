El 10% de los miembros de la Cámara de Representantes de EEUU no buscarán la reelección, según AP

Parece que se está convirtiendo en un éxodo.

Decenas de miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han anunciado que no se postularán para la reelección, poniendo un número récord de escaños en juego en año de elecciones intermedias.

Unos están buscando otros cargos, mientras que otros se retiran después de décadas de servicio. Unos pocos se están yendo en lugar de postularse en distritos desconocidos después de que los líderes de sus estados redibujaron los límites durante una inusual oleada de redistribución de distritos legislativos.

Más del 10% de los titulares planean irse, lo cual es el porcentaje más alto en este punto del calendario, al menos desde la administración del expresidente Barack Obama, según un análisis de The Associated Press sobre las salidas en la Cámara de Representantes desde 2013.

Hasta el miércoles, 47 legisladores actuales —21 demócratas y 26 republicanos— habían anunciado que se retirarían de la Cámara de Representantes después de este año. Ese total no incluye a los nueve que renunciaron o murieron en este período y cuyos escaños se llenarán antes de las elecciones generales de noviembre.

Los miembros del Congreso actual han anunciado sus planes de irse mucho antes que en años anteriores. En la primera mitad de 2025, 15 congresistas anunciaron que planeaban dejar la Cámara de Representantes. En la década anterior, un promedio de nueve anunció que se iba en los primeros seis meses de un período.

Estos anuncios anticipados de que se van han llegado mientras el presidente Donald Trump y el liderazgo republicano intentan preservar una estrecha mayoría en la cámara baja. Por lo general, el partido del presidente pierde escaños en el Congreso en las elecciones de mitad de período. En años recientes, eso ha significado que más miembros del partido en el poder se han dirigido a la salida. Este año, unos pocos más republicanos que demócratas han anunciado que se van.

Tres factores han contribuido al aumento de retiros este año.

Otros cargos son más atractivos

El primero es que un gran número de escaños en el Senado y oficinas de gobernadores están abiertos o están competidos. Once senadores han anunciado que dejarán sus escaños al final del período, ya sea para buscar otro cargo o para retirarse. Y 36 estados tienen elecciones para gobernador este año, 15 de los cuales tienen titulares con límite de mandato.

En total, 27 —la mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes que se retiran— dijeron que buscarían otro cargo. Catorce dijeron que buscarían escaños en el Senado, y 12 anunciaron campañas para gobernador. Algunos han abandonado esas contiendas desde entonces.

El Congreso ha envejecido

El segundo es sistémico: un importante número de legisladores ancianos se está retirando porque el Congreso en sí se está avejentando. A medida que la población nacional envejece y las tendencias de largo plazo han hecho que los titulares tengan más probabilidades de ser reelegidos, el Congreso se ha vuelto constantemente más viejo, especialmente en este siglo.

A partir del 1 de enero, el promedio de edad de todos los miembros votantes del 119º Congreso es de poco menos de 59 años. En la Cámara de Representantes el promedio de edad es de 57 años y en el Senado de casi 65, ambos ligeramente por debajo de los máximos históricos alcanzados en el 118º Congreso. En contraste, de 1919 a 1999, la edad promedio de un senador nunca superó los 60 años, y el representante 55.

Ese cambio de edad es especialmente evidente entre los legisladores que se retiran. Entre todos los legisladores que se van después del 119º Congreso —incluidos aquellos que se postulan para otros cargos— la edad promedio de los senadores se retiran es de más de 68 años, y de 57 para los representantes. Cuando se limita a políticos que no buscan otros cargos, ambos grupos son aún mayores: la edad promedio de los senadores es de más de 70 años, y de 67 para los miembros de la Cámara de Representantes que ya se jubilan. Hasta esta semana, cuatro de los diez miembros más antiguos del Congreso se retiran después de este período.

La redistribución de distritos sacude los mapas legislativos

El tercer factor es único para 2026. Seis estados han adoptado nuevos mapas congresionales desde la última elección general, y hay más considerando la redistribución en respuesta al deseo de Trump de redibujar líneas que fueran más favorables al Partido Republicano.

Legisladores salientes en estados que van desde California hasta Texas han sido asignados a distritos fusionados o han optado por no postularse en nuevas versiones de sus distritos que son mucho menos favorables.

Solo un pequeño número de representantes —dos en Texas— han citado específicamente la redistribución de distritos como la razón de su partida. Pero a medida que más estados finalizan sus líneas distritales legislativas, otros podrían encontrarse compitiendo contra colegas o considerando irse.

Metodología

Los datos actuales de jubilación del Congreso y la composición partidista provienen de la Galería de Prensa de la Cámara de Representantes. Los datos históricos de jubilación hasta el 113º Congreso (2013-2015) se compilaron a partir de versiones anteriores de esa página web, accedidas a través del Archivo de Internet.

La Galería de Prensa distingue entre miembros que se retiran y aquellos que mueren en el cargo o renuncian. Los miembros que murieron en el cargo y la mayoría de los miembros que renunciaron durante sus mandatos están excluidos.

Los representantes que anunciaron su jubilación, pero renunciaron en ese período se clasifican como “renunciados” y, por lo tanto, están excluidos. Esto incluye, por ejemplo, a exrepresentantes como Adam Schiff, demócrata de California, y Kelly Armstrong, republicano de Dakota del Norte, que se retiraron para buscar otros cargos y renunciaron varias semanas antes de que su mandato final terminara oficialmente.

Cinco representantes se clasifican como “retirados” porque anunciaron jubilaciones durante su mandato final, pero renunciaron tres días antes de que ese mandato expirara oficialmente: Candice Miller, republicana de Michigan, en el 114º; Michelle Lujan Grisham, demócrata de Nuevo México, en el 115º; Mike Doyle, demócrata de Pensilvania, y G.K. Butterfield, demócrata de Carolina del Norte, en el 117º; y Jeff Jackson, demócrata Carolina del Norte, en el 118º.

Las fechas de anuncio se recopilaron manualmente, basadas en informes de noticias y comunicados de prensa oficiales. Los representantes que anunciaron planes para postularse a otro cargo se registran como aspirantes para ese cargo, aunque luego se retiren de esa contienda.

Leah Askarinam en Washington contribuyó a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.