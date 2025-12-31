Ejército de EEUU dice que atacó otras 3 lanchas y mató a tres personas; podría haber sobrevivientes

El ejército de Estados Unidos afirmó el miércoles que atacó tres lanchas que supuestamente eran usadas para traficar drogas y que mató a tres personas, mientras otras saltaron por la borda y podrían haber sobrevivido.

El comunicado del Comando Sur de Estados Unidos, que opera en Sudamérica, no reveló dónde ocurrieron los ataques. Ataques anteriores han tenido lugar en el mar Caribe y en el Océano Pacífico oriental.

Un video publicado por el Comando Sur en redes sociales muestra a las embarcaciones viajando en una formación cerrada, lo cual es inusual. El ejército estadounidense dijo que iban en rutas conocidas de narcotráfico y que "habían transferido narcóticos entre las tres embarcaciones antes de los ataques". No proporcionó evidencia que sustentara sus afirmaciones.

El ejército estadounidense dijo que tres personas murieron cuando la primera lancha fue atacada, mientras que las personas en las otras dos embarcaciones saltaron por la borda y se alejaron de los botes antes de que fueran atacados. El Comando Sur aseveró que notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar las tareas de búsqueda y rescate.

Los ataques se llevaron a cabo el martes. El comunicado del Comando Sur no indica si aquellos que saltaron de las embarcaciones fueron rescatados.

Llamar a la Guardia Costera es un desarrollo notable porque el ejército de Estados Unidos enfrentó un fuerte escrutinio después de que matara a los sobrevivientes de un ataque a principios de septiembre con un segundo ataque contra su embarcación averiada. Algunos legisladores demócratas y expertos legales dijeron que el ejército cometió un crimen, mientras que el gobierno estadounidense y algunos legisladores republicanos alegan que el ataque que mató a los sobrevivientes fue legal.

Los últimos ataques elevan a 33 el número total de ataques conocidos contra lanchas por parte de Estados Unidos, mientras que el número de personas muertas por dichos ataques se incrementó a por lo menos 110 desde principios de septiembre, según cifras anunciadas por el gobierno estadounidense.

El presidente estadounidense Donald Trump alega que los ataques son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, y afirma que Estados Unidos está involucrado en un "conflicto armado" con cárteles del narcotráfico.

Además de atacar pequeñas embarcaciones, Estados Unidos ha incrementado su contingente naval en la región como parte de una campaña de presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha acusado de narcoterrorismo.

Mientras tanto, la CIA estuvo detrás de un ataque con drones la semana pasada en un área de atraque que se cree era utilizada por narcotraficantes venezolanos, según dos personas familiarizadas con los detalles de la operación que solicitaron anonimato para discutir el asunto, que es confidencial.

Fue la primera operación directa conocida en suelo venezolano desde que Estados Unidos comenzó los ataques en septiembre.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.