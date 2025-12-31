Trump abandona plan de enviar a la Guardia Nacional a Chicago, Los Ángeles y Portland, por ahora

El presidente estadounidense Donald Trump indicó el miércoles que, por ahora, está abandonando su intención de desplegar efectivos de la Guardia Nacional en Chicago, Los Ángeles y Portland, luego de que obstáculos jurídicos bloquearan esa iniciativa.

En una publicación en redes sociales, el mandatario anunció que está retirando los soldados de la Guardia por el momento. "Regresaremos, quizás de una forma mucho más diferente y fuerte, cuando la delincuencia comience a aumentar de nuevo... ¡Sólo es cuestión de tiempo!", escribió.

Los efectivos ya habían salido de Los Ángeles después de que el presidente los emplazara previamente este año, parte de una ofensiva más amplia contra el crimen y la inmigración. Habían sido enviados a Chicago y Portland, Oregon, pero nunca estuvieron en las calles mientras se resolvían las impugnaciones jurídicas.

