Díaz-Canel anuncia plan de reformas económicas para atraer inversiones

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel presentó un plan de reformas económicas para atraer inversiones, permitir más participación de cubanos emigrados en la economía y descentralizar la administración nacional.

"Son tiempos en que hay que cambiar y el país no puede seguir funcionando igual... Cada oportunidad en medio de una crisis hay que aprovecharla como un momento de despegue, como un momento de crecimiento. Entonces nosotros hemos establecido un grupo de prioridades para enfrentar toda esta situación”, dijo Díaz-Canel según una nota de la presidencia replicada por plataformas gubernamentales.

Estados Unidos impuso en enero un cerco petrolero a Cuba para presionar un cambio de modelo político que agravó la crisis que la isla padece desde hace un lustro, caracterizada por largos apagones y desabastecimiento de bienes básicos.

Esto impactó dramáticamente en la vida cotidiana de población y obligó a recortar las jornadas laborales y limitar el transporte.

El mandatario dijo que se evalúa “un grupo de medidas orientadas al comercio exterior, a las exportaciones, a las cadenas de valor y logística”.

Sin dar detalles de los plazos de su implementación, Díaz-Canel indicó que se eliminará la intermediación estatal –hasta ahora obligatoria— en la importación y exportación, al tiempo que se darían beneficios arancelarios a quienes traigan al país materias primas para procesos productivos.

Además, se aprobarán más pequeñas y medianas empresas –que hasta esta década no tenían autorización— con amplios objetos sociales al tiempo que se quitarán limitaciones en las actividades permitidas para los particulares, aunque no especificó cuáles.

También se reorganizará la administración estatal, recordó el mandatario. Una ley impulsada en el Parlamento busca reducir de 27 a 21 los ministerios. También los municipios tendrán autonomía para trazar y ejecutar planes económicos —importar, exportar y autorizar negocios— y las empresas estatales van a diseñar su propio sistema de salarios.

La semana pasada durante una entrevista difundida por la televisión estatal Díaz-Canel había advertido sobre la posibilidad de entregar a cubanos la gestión de hoteles luego de que Estados Unidos amenazara con bloquear en su sistema financiero a las cadenas turísticas internacionales que operen con el conglomerado cubano militar GAESA.

Las firmas españolas Meliá e Iberostar y otras abandonaron decenas de contratos con hoteles a comienzos de este mes debido a esa medida estadounidense.

Las reformas forman parte de un programa económico que se presentará al Parlamento, dijo el mandatario.

Durante décadas, Cuba se caracterizó por un sistema centralizado y vertical con fuerte control estatal. La apertura comenzó paulatinamente en la década pasada y recién en esta se permitieron las primera empresas privadas.

Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han acusado al gobierno de la isla de ser ineficiente y exigieron cambios económicos y políticos.

Pese a la tensión bilateral ambos gobiernos reconocieron que sostienen un diálogo, cuyo alcance se desconoce.

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