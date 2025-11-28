Deportan a estudiante universitaria al regresar a casa por Acción de Gracias

Una estudiante universitaria de primer año que intentaba volar de Boston a Texas para sorprender a su familia en Acción de Gracias fue deportada a Honduras en violación de una orden judicial, según su abogado.

Any Lucia Lopez Belloza, de 19 años, ya había pasado por los dispositivos de seguridad del Aeropuerto Internacional Logan de Boston el 20 de noviembre cuando le informaron que había un problema con su pase de abordaje, afirmó el abogado Todd Pomerleau. La estudiante de Babson College fue detenida por agentes de inmigración y, en el plazo de dos días, fue enviada a Texas y luego a Honduras, el país que dejó a los siete años.

“Está absolutamente desolada”, dijo Pomerleau. “Su sueño universitario acaba de hacerse añicos”.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), un juez de inmigración ordenó la deportación de Lopez Belloza en 2015. Sin embargo, Pomerleau dijo que ella no estaba al tanto de ninguna orden de deportación, y el único registro que ha encontrado indica que su caso se cerró en 2017.

“La están responsabilizando por algo que, afirman, ocurrió hace una década, de lo cual ella no tiene conocimiento alguno y no están mostrando ninguna prueba”, comentó el abogado.

El día después de que Lopez Belloza fue arrestada, un juez federal emitió una orden de emergencia que prohibía que el gobierno la trasladara fuera de Massachusetts o de Estados Unidos por al menos 72 horas. El ICE no respondió a un correo electrónico enviado el viernes por The Associated Press para solicitar comentarios sobre la violación de esa orden. Babson College tampoco respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Lopez Belloza, quien se encuentra con sus abuelos en Honduras, dijo al Boston Globe que esperaba con ansia contarles a sus padres y hermanas menores sobre su primer semestre estudiando negocios.

“Eso era mi sueño”, manifestó. “Lo estoy perdiendo todo”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.