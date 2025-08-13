Demanda de Trump contra todos los jueces federales de Maryland genera escepticismo en tribunal

Un juez cuestionó el miércoles por qué era necesario que el gobierno del presidente Donald Trump demandara a todo el tribunal federal de Maryland por una orden que pausó la deportación inmediata de migrantes que impugnaban sus expulsiones.

El juez federal de distrito, Thomas Cullen, no emitió un fallo tras una audiencia en el tribunal federal de Baltimore, pero expresó su escepticismo sobre la extraordinaria maniobra legal del gobierno que, según los abogados de los jueces de Maryland, es algo completamente sin precedentes.

Cullen sirve en el Distrito Oeste de Virginia, pero fue designado para supervisar el caso de Baltimore porque los 15 jueces federales de Maryland aparecen como demandados, una circunstancia altamente inusual que refleja la agresiva respuesta de la administración republicana a los tribunales que ralentizan o detienen sus políticas.

El tema de la demanda es una orden firmada por el juez principal del Distrito de Maryland, George L. Russell III, que impide que el gobierno deporte inmediatamente a cualquier inmigrante que busque la revisión de su detención en un tribunal federal de Maryland. La orden impide su expulsión hasta las 4 de la tarde del segundo día hábil después de que se presente su petición de hábeas corpus.

El Departamento de Justicia, que presentó la demanda en junio, dice que la pausa automática obstaculiza la autoridad de Trump para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Pero los abogados de los jueces de Maryland argumentan que la demanda tiene como objetivo limitar la capacidad del poder judicial para revisar ciertos procedimientos de inmigración mientras la administración impulsa una agenda de deportación masiva.

“El poder ejecutivo busca presentar una demanda en nombre de Estados Unidos contra un poder gubernamental de igual nivel”, dijo Paul Clement, un destacado abogado conservador que sirvió como procurador general del presidente republicano George W. Bush. “Realmente no hay un precedente para esta demanda”.

Clement enumeró varias otras vías que el gobierno pudo haber tomado para impugnar la orden, como presentar una apelación en un caso individual de hábeas corpus.

Cullen también preguntó a los abogados del gobierno si habían considerado esa alternativa que, en su opinión, pudo haber sido más expedita que demandar a todos los jueces. También cuestionó qué sucedería si la administración acelerara su enfoque actual y demandara a un tribunal de apelaciones federal, o incluso a la Corte Suprema.

“Creo que probablemente se dio cuenta de que tengo cierto escepticismo”, dijo Cullen a la abogada del Departamento de Justicia, Elizabeth Themins Hedges, cuando se levantó para presentar el caso del gobierno de Trump.

Hedges negó que el caso “abriría las compuertas” a demandas similares. Afirmó que el gobierno simplemente busca eliminar un obstáculo legal que impide la aplicación efectiva de las leyes de inmigración.

“Estados Unidos es un demandante aquí porque Estados Unidos está siendo perjudicado”, dijo.

Cullen, quien fue nominado al tribunal federal por Trump en 2019, dijo que emitiría un fallo para el 1 de septiembre, el Día del Trabajo, sobre si se debe desestimar la demanda. Si se permite proceder, también podría aprobar la solicitud del gobierno de una orden judicial preliminar que impediría que el tribunal federal de Maryland siguiera las condiciones de la orden del juez principal.

La pausa automática en los procedimientos de deportación buscaba mantener las condiciones existentes y la posible jurisdicción del tribunal, asegurar que los peticionarios inmigrantes puedan participar en los procedimientos judiciales y acceder a abogados, y dar al gobierno “una oportunidad completa para presentar argumentos en su defensa”, según la orden.

Russell también dijo que el tribunal había recibido una gran cantidad de peticiones de hábeas corpus fuera del horario que “dieron como resultado audiencias apresuradas y frustrantes en las que es difícil obtener información clara y concreta sobre la ubicación y el estado de los peticionarios”. Las peticiones de hábeas corpus permiten que las personas impugnen su detención por parte del gobierno.

El gobierno acusó a los jueces de Maryland de priorizar un horario regular, diciendo en documentos judiciales que “un sentido de frustración y un deseo de mayor conveniencia no dan licencia a los demandados para eludir la ley”.

Entre los jueces nombrados en la demanda se encuentra Paula Xinis, quien determinó que el gobierno deportó ilegalmente a Kilmar Ábrego García a El Salvador en marzo, un caso que se convirtió rápidamente en un punto álgido en las estrictas medidas de Trump contra la inmigración. Ábrego García fue retenido en una notoria megacárcel salvadoreña, donde afirma haber sido golpeado y torturado.

Posteriormente, el gobierno trajo de vuelta a Ábrego García a Estados Unidos y lo acusó de tráfico de personas en Tennessee. Sus abogados caracterizaron el cargo como un intento de justificar su deportación errónea. Xinis prohibió recientemente que el gobierno ponga a Ábrego García bajo custodia inmediata de las autoridades de inmigración si es liberado en espera de juicio.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.