Cuba homenajea a una figura enigmática en el 95 cumpleaños de Raúl Castro

Raúl Castro cumplió 95 años el miércoles, un cumpleaños emblemático para un hombre que aún ayuda a dirigir uno de los últimos países comunistas del mundo.

Su nombre y su rostro se volvieron sinónimos de la revolución de 1959 encabezada por su hermano, Fidel Castro. Décadas después de la revolución triunfante, Fidel Castro dejó el poder y Raúl Castro ejerció como presidente de Cuba durante 12 años.

Se retiró formalmente de la política en abril de 2021, pero aún es general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, tiene un escaño en la Asamblea Nacional y se considera que desempeña un papel central en el aumento de las tensiones con Estados Unidos, que recientemente presentó cargos formales en su contra.

A continuación, un repaso a la vida de un hombre conocido como el “héroe de la República de Cuba”.

Raúl Castro entró temprano en la política

Castro nació el 3 de junio de 1931 en el poblado de Birán, en el oriente de Cuba. Fue el cuarto de siete hijos; su madre era cubana y su padre español.

De niño asistió a la escuela en Santiago de Cuba, pero más tarde se mudó a La Habana, donde comenzó a estudiar derecho en la universidad y se involucró profundamente en la política estudiantil, oponiéndose a la dictadura de Fulgencio Batista.

Para 1953, formaba parte de un grupo que atacó cuarteles militares en Santiago de Cuba como parte de un intento fallido de derrocar a Batista. Fue acusado, encarcelado y luego liberado; huyó a México, donde se unió al grupo guerrillero que pronto derrocaría a Batista.

Tras la revolución victoriosa de 1959, Castro fue nombrado ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y supervisó batallas en África y América Latina que irritaron a algunos republicanos de Estados Unidos.

Muchos cubanos, como María Cristina Barrio Ramos, una maestra de 62 años que vive en La Habana, lo elogiaron por sus acciones.

“Nos lo dio todo para que pudiéramos ser libres”, dijo. “Le debemos nuestra libertad y dignidad”.

En octubre de 1965, Raúl Castro se convirtió en el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En ese momento, Fidel Castro lo elogió en un discurso.

“Es para mí un privilegio que, además de un extraordinario cuadro revolucionario, sea un hermano”, dijo Castro mientras su hermano se ponía de pie y sonreía, y la multitud a su alrededor aplaudía.

Fidel Castro era conocido por elogiar a su hermano. “Todo el que llega a conocerlo y a intimar con él se da cuenta de su humanismo, de su gran calidad y de sus sentimientos; se sorprenden de un Raúl que le han pintado belicoso, agresivo, duro, cuando ven los sentimientos de amistad, de cariño y afecto que es capaz de tener por la gente. Y ha sido un gran formador y un gran educador”, dijo Castro.

Castro asciende al poder tras el deterioro de la salud de su hermano

En 2006, la salud de Fidel Castro comenzó a deteriorarse y Raúl Castro recibió temporalmente el poder a finales de julio de ese año, hasta que la Asamblea Nacional de Cuba lo eligió presidente en febrero de 2008.

En los años siguientes, Castro demostró ser más abierto que su hermano al permitir que empresas privadas operaran en Cuba, mientras el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, levantaba restricciones a las remesas y a los viajes familiares, y permitió que ciudadanos de Estados Unidos viajaran a Cuba bajo ciertas condiciones.

Para 2015, Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas y reabrieron embajadas. Un año después, Obama viajó a Cuba para reunirse con Castro. Ese mismo año, se reanudaron los vuelos comerciales entre ambos países.

Durante una histórica conferencia de prensa en La Habana en 2016, Castro intentó célebremente levantar el brazo izquierdo de Obama, cuya mano quedó flácida en una imagen que se volvió viral.

Bajo el mando de Castro, Cuba también inició negociaciones con el gobierno de Rusia en junio de 2014 que llevaron a la condonación del 90% de una deuda de varios miles de millones de dólares que se remontaba a la época de la Unión Soviética.

En 2018, Raúl Castro dejó la presidencia en manos de Miguel Díaz-Canel, la primera vez en décadas que una persona sin el apellido “Castro” tomaba el control del gobierno.

En abril de 2021, Castro anunció que no buscaría otro cargo político. Desde entonces sólo ha hecho apariciones públicas esporádicas.

Castro se retira, pero sigue siendo una figura destacada

Desde que se retiró oficialmente de la política, Raúl Castro ha aparecido en público sólo de manera esporádica, pero se cree que aún ejerce poder tras bambalinas, incluso mientras lleva una vida discreta.

Su nieto y guardaespaldas, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al margen de una cumbre del Caribe a principios de este año. Desde entonces, funcionarios cubanos y de Estados Unidos han confirmado conversaciones, pero las tensiones entre ambos países siguen siendo altas.

La última vez que se vio a Raúl Castro fue en un acto del 1 de mayo que congregó a decenas de miles de cubanos. Vestía, como de costumbre, uniforme militar verde olivo y se ubicó al lado de Díaz-Canel. Detrás de él estaba el nieto de Castro.

Casi tres semanas después, el gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a Raúl Castro por el derribo en 1996 de aviones civiles pilotados por exiliados radicados en Miami sobre aguas cubanas. Enfrenta cargos que incluyen asesinato y destrucción de una aeronave.

Mientras el gobierno y sus partidarios han condenado la acusación formal, Raúl Castro ha guardado silencio.

A medida que se acercaba su cumpleaños, las redes sociales se inundaron con la etiqueta #RaúlesRaúl, para felicitar a una figura política que desde hace mucho tiempo ha sido adversa a los cumpleaños, los monumentos y las estatuas, al igual que su hermano.

“No muchas personas tienen el privilegio, la salud, el estoicismo —y si quieren, también pueden añadir: esa terquedad tan cubana— de llegar a los 95 años”, indicó en X la embajada de Cuba en Estados Unidos.

Mientras tanto, el Partido Comunista de Cuba publicó varios videos el martes en X de cubanos elogiando a Castro.

“Para hablar de Cuba, hay que hablar de Raúl", dijo Digna Guerra, directora del coro nacional de la isla. “Él representa la cubanidad, representa al cubano, representa la revolución, que para nosotros tiene un significado altísimo".

"Gracias por existir”, añadió.

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El camarógrafo de The Associated Press Ariel Fernández contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.