Congreso de Guatemala aprueba nueva ley para combatir lavado de dinero

El Congreso de Guatemala aprobó la noche del martes una nueva ley integral para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió con colocar al país en una lista gris.

La Ley fue aprobada con los votos de 147 de los 160 diputados que integran el Congreso y entrará en vigor tres meses después de su publicación.

La nueva medida tiene como objetivo brindarle al sistema financiero guatemalteco más herramientas de control y prevención del lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el terrorismo de pandillas y la corrupción.

La iniciativa fue aprobada después de varios meses de debate y de una disputa interna de la oposición entre el partido VAMOS del expresidente Alejandro Giammattei y el partido VALOR que buscaba debilitar la propuesta.

El diputado Allan Rodríguez, de VAMOS, cabildeo para evitar la aprobación de esta ley. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense en 2022 por utilizar “su autoridad como presidente del Congreso para otorgar subvenciones para la construcción a cambio de sobornos”.

El GAFI, un organismo intergubernamental creado por el G7 encargado de establecer los estándares internacionales y promover políticas para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, ya había advertido que el país podría quedar aislado si no endurecía sus leyes para hacer frente a estos delitos.

Samuel Pérez, diputado ligado al oficialismo, dijo a The Associated Press que la aprobación de la ley le otorga herramientas al Estado guatemalteco para investigar y detectar este tipo de delitos.

“Pero sobre todo, evita que estos crímenes sigan ocurriendo, también evita que se afecte las remesas si hubieran bloqueos a bancos que no combatan estos delitos con estándares internacionales”, dijo Pérez.

Sobre los obstáculos a la aprobación de la ley, Pérez dijo que se debían a que "hay varios diputados que se dedican a lavar dinero por diferentes motivos, como dinero proveniente de delitos de pandillas, del narcotráfico o de actos de corrupción cometidos por alcaldes o de fondos de obras públicas, como ha ocurrido en el pasado.

Pérez aseguró que la delincuencia encuentra nuevas vías y formas para burlar a las autoridades, por lo que el Estado también debe modernizarse.

La Oficina del Departamento de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos señaló la semana pasada en la red social X que el gobierno del presidente Donald Trump apoya a los países del hemisferio que realizan esfuerzos para fortalecer sus leyes contra el lavado de dinero.

“Una de las mayores amenazas para la seguridad en nuestro hemisferio es el lavado de dinero, que resulta esencial para que los carteles y los narcoterroristas conviertan el tráfico de drogas, la trata de personas y otras actividades ilícitas en los fondos que necesitan para financiar la violencia que ejercen contra nuestras sociedades”, indicó la agencia.