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Grillete electrónico, rebanador de carne y papeles de hospital: los objetos más raros olvidados en Ubers

¿Y qué tienen que ver Jesús y Lady Gaga con todo esto?

Erin Keller en Ohio
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Uber lanza una opción de viajes solo para mujeres en EE. UU.
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Si alguna vez has dejado el teléfono en un Uber, considérate afortunado: otros pasajeros han olvidado un grillete electrónico de tobillo, una rebanadora de carne e incluso los papeles de alta de un hospital en Washington, D. C., EE. UU. (y no, no hay más explicaciones sobre esto último).

Uber publicó varias listas el martes, revelando los objetos más extraños, insólitos y valiosos que los pasajeros dejaron olvidados para celebrar el décimo aniversario de la compañía de transporte. Si te interesan objetos raros y perdidos como implantes pélvicos, peces vivos y una foto grupal con el cantante y actor Donny Osmond, sigue leyendo.

Sin embargo, algunas cosas no han cambiado desde la creación de Uber. Los teléfonos siguen siendo el objeto que más se olvida, con más de un millón de unidades abandonadas. Nueva York volvió a ostentar el título de la ciudad más olvidadiza de EE. UU., y el 17 de julio fue coronado como el día con más objetos olvidados del año. Uber no especificó la razón exacta por la que se abandonaron tantos objetos ese día, aunque sí mencionó que la gira Mayhem Ball de Lady Gaga había comenzado en Nueva York la noche anterior.

Hoy en día, los pasajeros suelen olvidar objetos poco comunes, como muñecos Labubu y otros juguetes coleccionables, Crocs y artículos deportivos como paletas de pickleball, proteína en polvo y suplementos para el bienestar. Los conductores también informaron haber encontrado artículos dentales, desde carillas y fundas de oro hasta dentaduras postizas completas, además de muchos sombreros, cigarrillos electrónicos y ramos de flores olvidados.

Todo esto hace que la nueva función de Uber, diseñada para ayudar a los pasajeros a recuperar objetos olvidados en el vehículo, se perciba más como una necesidad largamente esperada que como una simple comodidad. Ahora, en algunos mercados, los usuarios pueden solicitar un viaje de regreso directamente a través de la aplicación una vez que el conductor confirme que el objeto perdido ha sido encontrado. Tras reportar el objeto extraviado en la aplicación, los pasajeros recibirán una notificación si se localiza. Posteriormente, podrán coordinar con el conductor original para que lo entregue en una dirección específica y realizar el seguimiento del viaje de regreso en tiempo real.

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Entre los objetos perdidos más curiosos encontrados en un Uber se encuentran una dentadura postiza con dos dientes, leche materna, pelo humano, una foto de grupo con Donny Osmond y un grillete electrónico de tobillo
Entre los objetos perdidos más curiosos encontrados en un Uber se encuentran una dentadura postiza con dos dientes, leche materna, pelo humano, una foto de grupo con Donny Osmond y un grillete electrónico de tobillo (Uber)

La empresa también ha anunciado una nueva función que permitirá —por fin— a los pasajeros de determinados mercados solicitar un viaje con Uber directamente desde la aplicación para que les devuelvan el objeto perdido
La empresa también ha anunciado una nueva función que permitirá —por fin— a los pasajeros de determinados mercados solicitar un viaje con Uber directamente desde la aplicación para que les devuelvan el objeto perdido (Alamy/PA)

Ahora, sin más preámbulos, aquí les presentamos algunas de las fascinantes listas de Uber extraídas de su Índice de Objetos Perdidos y Encontrados:

Los 50 objetos perdidos más “singulares”

  1. Prótesis dentales con dos dientes
  2. Leche materna
  3. Pelo humano
  4. Foto grupal con Donny Osmond
  5. Monitor de tobillo
  6. 420 donas
  7. Documentos de alta hospitalaria del hospital George Washington, en Washington, D. C.
  8. Saco de canicas
  9. Tanque de oxígeno
  10. Parrillas bucales de oro
  11. Mininevera completamente nueva
  12. Un tacón Louboutin de suela roja
  13. Arnés eléctrico
  14. Peces vivos
  15. Maniquí
  16. Dos árboles
  17. Capa con la Estatua de la Libertad
  18. Artículos de Temu por valor de 200 dólares
  19. Césped
  20. Una fotografía texturizada con una imagen de Jesús adornada con diamantes de imitación
  21. Un tanque de peces de 75 galones
  22. Taco de billar en un estuche
  23. Lomo de pescado para mi restaurante
  24. Dos puntas de escape cromadas
  25. Impresora térmica portátil
  26. Gorro para calva
  27. Un lavavajillas
  28. Un respirador y un casco de seguridad para trabajar.
  29. Una varita mágica
  30. Casco de soldador
  31. Casi 1 kg de caramelos Gushers de frambuesa azul
  32. Barra de ducha
  33. Par de dientes parciales en un pañuelo
  34. Un trineo
  35. Radio de la policía
  36. Mesa de centro
  37. Productos promocionales de Zayn Malik
  38. Esposas
  39. Dos vestidos de novia
  40. Implantes pélvicos
  41. Nueve kilos de salchicha de pato
  42. Paquete de mariposas vivas
  43. Un tanque de propano
  44. Horno de doble puerta
  45. Botas de caza
  46. Prótesis ocular infantil
  47. Estetoscopio negro
  48. Cortadora de carne
  49. Grifo de cocina
  50. Máquina para la apnea del sueño.
El ojo protésico de un niño fue uno de los objetos más insólitos que se encontraron en un Uber el año pasado
El ojo protésico de un niño fue uno de los objetos más insólitos que se encontraron en un Uber el año pasado (Getty)

Los 10 objetos que más se olvidan

  1. Teléfono
  2. Billetera
  3. Equipaje
  4. Llaves
  5. Auriculares
  6. Ropa
  7. Pasaporte
  8. Anteojos
  9. Joyas
  10. Laptop.
Los pasaportes están entre los objetos más olvidados
Los pasaportes están entre los objetos más olvidados (PA)

Las 10 ciudades más “olvidadizas” de EE. UU.

  1. Nueva York, Nueva York
  2. Miami, Florida
  3. Chicago, Illinois
  4. San Francisco, California
  5. Los Ángeles, California
  6. Washington, D.C.
  7. Dallas, Texas
  8. Boston, Massachusetts
  9. Atlanta, Georgia
  10. Newark, Nueva Jersey.
Nueva York es uno de los lugares más olvidadizos de EE. UU., sobre todo si Lady Gaga está en la ciudad
Nueva York es uno de los lugares más olvidadizos de EE. UU., sobre todo si Lady Gaga está en la ciudad (AFP/Getty)

Los 15 artículos de lujo más abandonados

  1. Diadema de Supreme
  2. Blazer azul marino de Balmain con botones dorados
  3. Rolex de oro
  4. Gorra de Diesel con un gran logotipo metálico de Diesel en la parte superior
  5. Zapatos Air Jordan 1
  6. Cinturón negro de Gucci
  7. Chal negro de Dior
  8. Sandalia Hermes
  9. Manta Burberry
  10. Tacones de Alexander Wang
  11. Un gorro verde de Ganni
  12. Sandalias Dior
  13. Cinturón Ferragamo
  14. Jeans de Yves Saint Laurent
  15. Un tacón Louboutin de suela roja.
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Puedes leer el análisis completo de Uber aquí.

Traducción de Sara Pignatiello

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