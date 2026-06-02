Grillete electrónico, rebanador de carne y papeles de hospital: los objetos más raros olvidados en Ubers

Si alguna vez has dejado el teléfono en un Uber, considérate afortunado: otros pasajeros han olvidado un grillete electrónico de tobillo, una rebanadora de carne e incluso los papeles de alta de un hospital en Washington, D. C., EE. UU. (y no, no hay más explicaciones sobre esto último).

Uber publicó varias listas el martes, revelando los objetos más extraños, insólitos y valiosos que los pasajeros dejaron olvidados para celebrar el décimo aniversario de la compañía de transporte. Si te interesan objetos raros y perdidos como implantes pélvicos, peces vivos y una foto grupal con el cantante y actor Donny Osmond, sigue leyendo.

Sin embargo, algunas cosas no han cambiado desde la creación de Uber. Los teléfonos siguen siendo el objeto que más se olvida, con más de un millón de unidades abandonadas. Nueva York volvió a ostentar el título de la ciudad más olvidadiza de EE. UU., y el 17 de julio fue coronado como el día con más objetos olvidados del año. Uber no especificó la razón exacta por la que se abandonaron tantos objetos ese día, aunque sí mencionó que la gira Mayhem Ball de Lady Gaga había comenzado en Nueva York la noche anterior.

Hoy en día, los pasajeros suelen olvidar objetos poco comunes, como muñecos Labubu y otros juguetes coleccionables, Crocs y artículos deportivos como paletas de pickleball, proteína en polvo y suplementos para el bienestar. Los conductores también informaron haber encontrado artículos dentales, desde carillas y fundas de oro hasta dentaduras postizas completas, además de muchos sombreros, cigarrillos electrónicos y ramos de flores olvidados.

Todo esto hace que la nueva función de Uber, diseñada para ayudar a los pasajeros a recuperar objetos olvidados en el vehículo, se perciba más como una necesidad largamente esperada que como una simple comodidad. Ahora, en algunos mercados, los usuarios pueden solicitar un viaje de regreso directamente a través de la aplicación una vez que el conductor confirme que el objeto perdido ha sido encontrado. Tras reportar el objeto extraviado en la aplicación, los pasajeros recibirán una notificación si se localiza. Posteriormente, podrán coordinar con el conductor original para que lo entregue en una dirección específica y realizar el seguimiento del viaje de regreso en tiempo real.

open image in gallery Entre los objetos perdidos más curiosos encontrados en un Uber se encuentran una dentadura postiza con dos dientes, leche materna, pelo humano, una foto de grupo con Donny Osmond y un grillete electrónico de tobillo ( Uber )

open image in gallery La empresa también ha anunciado una nueva función que permitirá —por fin— a los pasajeros de determinados mercados solicitar un viaje con Uber directamente desde la aplicación para que les devuelvan el objeto perdido ( Alamy/PA )

Ahora, sin más preámbulos, aquí les presentamos algunas de las fascinantes listas de Uber extraídas de su Índice de Objetos Perdidos y Encontrados:

Los 50 objetos perdidos más “singulares”

Prótesis dentales con dos dientes Leche materna Pelo humano Foto grupal con Donny Osmond Monitor de tobillo 420 donas Documentos de alta hospitalaria del hospital George Washington, en Washington, D. C. Saco de canicas Tanque de oxígeno Parrillas bucales de oro Mininevera completamente nueva Un tacón Louboutin de suela roja Arnés eléctrico Peces vivos Maniquí Dos árboles Capa con la Estatua de la Libertad Artículos de Temu por valor de 200 dólares Césped Una fotografía texturizada con una imagen de Jesús adornada con diamantes de imitación Un tanque de peces de 75 galones Taco de billar en un estuche Lomo de pescado para mi restaurante Dos puntas de escape cromadas Impresora térmica portátil Gorro para calva Un lavavajillas Un respirador y un casco de seguridad para trabajar. Una varita mágica Casco de soldador Casi 1 kg de caramelos Gushers de frambuesa azul Barra de ducha Par de dientes parciales en un pañuelo Un trineo Radio de la policía Mesa de centro Productos promocionales de Zayn Malik Esposas Dos vestidos de novia Implantes pélvicos Nueve kilos de salchicha de pato Paquete de mariposas vivas Un tanque de propano Horno de doble puerta Botas de caza Prótesis ocular infantil Estetoscopio negro Cortadora de carne Grifo de cocina Máquina para la apnea del sueño.

open image in gallery El ojo protésico de un niño fue uno de los objetos más insólitos que se encontraron en un Uber el año pasado ( Getty )

Los 10 objetos que más se olvidan

Teléfono Billetera Equipaje Llaves Auriculares Ropa Pasaporte Anteojos Joyas Laptop.

open image in gallery Los pasaportes están entre los objetos más olvidados ( PA )

Las 10 ciudades más “olvidadizas” de EE. UU.

open image in gallery Nueva York es uno de los lugares más olvidadizos de EE. UU., sobre todo si Lady Gaga está en la ciudad ( AFP/Getty )

Los 15 artículos de lujo más abandonados

Diadema de Supreme Blazer azul marino de Balmain con botones dorados Rolex de oro Gorra de Diesel con un gran logotipo metálico de Diesel en la parte superior Zapatos Air Jordan 1 Cinturón negro de Gucci Chal negro de Dior Sandalia Hermes Manta Burberry Tacones de Alexander Wang Un gorro verde de Ganni Sandalias Dior Cinturón Ferragamo Jeans de Yves Saint Laurent Un tacón Louboutin de suela roja.

Puedes leer el análisis completo de Uber aquí.

Traducción de Sara Pignatiello