La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, avanza al balotaje de noviembre y busca 2º mandato

Tras un duro primer mandato marcado por el incendio forestal más destructivo en la historia de la ciudad y una lucha continua contra la escasez generalizada de vivienda, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, avanzó a una segunda vuelta en noviembre el martes, mientras pelea por mantenerse en el ayuntamiento frente a rivales de ambos extremos del espectro político.

“Les agradezco que hayan estado conmigo cuando otros dudaron de mí, porque ustedes saben quién soy", dijo Bass a sus simpatizantes. "He dedicado toda mi vida a servir a la ciudad que amo, donde nací, y voy a seguir haciéndolo hasta la victoria en noviembre”.

Bass, excongresista y la primera mujer negra en desempeñarse como alcaldesa, y Spencer Pratt, republicano y exestrella del programa de telerrealidad “The Hills”, encabezaban los resultados preliminares. Pratt acusa a Bass de permitir que los incendios se salieran de control y de no lograr avances suficientes en la crisis de las personas sin hogar.

Bass ha reconocido que su paso por el cargo ha sido accidentado, pero señaló reducciones en la falta de vivienda y una tasa de homicidios históricamente baja en la segunda ciudad más poblada del país.

También competía Nithya Raman, exaliada de Bass y concejal progresista elegida con el apoyo de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos. La demócrata Raman hizo campaña con promesas de reducir la desigualdad, reactivar la debilitada industria del entretenimiento y construir más viviendas.

Con 14 aspirantes, los observadores políticos señalaron que probablemente habría una segunda vuelta en noviembre. Entre los candidatos estaban el empresario tecnológico Adam Miller y la activista comunitaria Rae Huang.

La candidatura de Pratt atrajo atención nacional como indicador del descontento con la gestión urbana progresista y por videos virales que simpatizantes crearon con inteligencia artificial.

Bass reunió apoyos de gran parte de la corriente demócrata tradicional, como la exvicepresidenta Kamala Harris, el gobernador Gavin Newsom y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, además de los poderosos sindicatos de la ciudad.

Los candidatos se apresuraron a hacer llamados de última hora a los votantes, instándolos a sufragar en una elección que parecía encaminada a una baja participación. Bass hizo una parada por el barrio de Boyle Heights, de mayoría hispana, donde recordó redadas federales de inmigración en las que, según afirmó, Pratt y Raman “no aparecieron por ningún lado”.

En publicaciones en internet, Pratt sostuvo que la contienda se había convertido en una carrera de dos personas entre él y Bass, y afirmó que un voto por Raman o Miller sería desperdiciado.

“A estas alturas, somos Karen y yo”, dijo Pratt.

El votante Jose Rivera comentó que respaldó a Bass porque merece un segundo mandato para cumplir sus promesas: “En general, ha hecho un trabajo bastante bueno, en mi opinión”.

Otro, Leo Blain, indicó que le atrajo la agenda progresista de Raman y cree que puede ser eficaz para construir coaliciones en la diversa ciudad.

“Creo que entiende muy bien cómo funciona la ciudad de Los Ángeles y sería una alcaldesa realmente eficaz”, dijo Blain ante su centro de votación.

La contienda se desarrolló en un momento de incertidumbre para Los Ángeles.

La alcaldesa aún intenta superar las repercusiones de su ausencia cuando se desató el incendio forestal más destructivo en la historia de Los Ángeles en un acomodado vecindario costero en enero de 2025. Bass estaba de viaje en Ghana como parte de una delegación presidencial. Pratt perdió su casa en el incendio de Palisades, que mató a 12 personas. Y algunos dicen que la recuperación avanza demasiado lentamente.

Aunque las estadísticas sugieren que Bass ha logrado avances en la falta de vivienda, los campamentos improvisados y las hileras de casas rodantes oxidadas siguen siendo algo común en toda la ciudad. Las quejas por el aumento del costo de vida —ya sea por el alquiler, los impuestos o los comestibles— son un estribillo constante. Abundan calles y aceras sucias y llenas de baches.

Mientras tanto, los empleos en Hollywood llevan años mudándose a lugares de rodaje más asequibles. Las redadas de inmigración del gobierno de Trump también sacudieron la ciudad.

La población en la región, que antes estaba en auge, está disminuyendo: el condado de Los Ángeles perdió unas 54.000 personas de julio de 2024 a julio de 2025, la mayor caída numérica de población del país, según cifras federales.

Las estadísticas de criminalidad han bajado, pero la seguridad pública sigue siendo un problema. Los partidos del Mundial comienzan en el sur de California en junio, y Los Ángeles se prepara para albergar los Juegos Olímpicos de 2028. El gobierno federal encabeza la seguridad en los Juegos Olímpicos, pero ya hay preocupaciones de que la policía de Los Ángeles no tendrá financiamiento ni personal suficientes para cumplir con su parte del trabajo.

Bass ha reconocido haber cometido errores, pero argumentó que la disminución de la falta de vivienda y una tasa de homicidios históricamente baja muestran que está avanzando. “Seguiré luchando por Los Ángeles”, manifestó.

Pratt ha centrado su campaña en reducir la falta de vivienda y aumentar las filas policiales, y alega que hace falta alguien ajeno al sistema para sacudir el Ayuntamiento. En un intento de canalizar la frustración de los votantes, dice que es “un angelino que ya tuvo suficiente” y arremete contra “zombis drogadictos sin hogar” en las calles.

Recibió una señal de aprobación —si no un respaldo formal— del presidente Donald Trump, quien dijo recientemente: “Escuché que es una gran persona MAGA”.

Ese comentario podría perseguir a Pratt en una ciudad donde Trump es ampliamente impopular más allá de su base conservadora y los republicanos representan menos del 15% de los votantes registrados.

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El periodista de The Associated Press Christopher Weber contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.