¿Cuáles son algunas de las medidas económicas aprobadas por el Partido Comunista de Cuba?

A partir de las declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos se han conocido algunas de las medidas aprobadas por el Partido Comunista de Cuba que, de ser aprobadas por el Parlamento, implementarían una inédita política de mercado en la isla.

A continuación se ofrece un detalle de las más sobresalientes.

Descentralización y reducción del Estado

En el actual modelo cubano el gobierno central define qué se produce, quién lo hace, los precios de venta y la manera en que se asignan los recursos. Con las nuevas medidas se buscará conferir a los municipios el derecho de decidir qué empresas aprobar en sus territorios y su interrelación con compañías estatales, cooperativas y negocios privados.

También que tengan la facultad de importar y exportar y de gestionar sus ingresos en moneda extranjera.

En Cuba hay 168 municipios desplegados en 15 provincias.

Además ya se encuentra en la Asamblea Nacional del Poder Popular —el Parlamento— un proyecto de ley que busca reducir de 27 a 21 la cantidad de ministerios.

Autonomía de las empresas estatales

Las empresas podrán diseñar sus sistemas de salarios y tendrán facultades sin límites para usar sus utilidades, además de potestad de importar y exportar y asociarse con privados o cooperativas. Cuba cuenta con unas 2.000 empresas estatales.

Comercio exterior

Actualmente los privados que importan y exportan –por ejemplo las pequeñas y medianas empresas (pymes)— tienen que hacerlo a través de una agencia estatal que maneja los tiempos e impone precios. Ahora se eliminaría esa intermediación.

También se darán beneficios a la importación de insumos y materias primas para procesos productivos.

Actividades privadas

Las medidas buscan acelerar el proceso de aprobación de pymes y fomentar su asociación con el Estado. Actualmente están aprobadas en la isla más de 9.500 pymes, un proceso que comenzó en 2021.

Inversión extranjera y de cubanos

Se eliminarán trabas al uso de cuentas bancarias y la aprobación de inversión extranjera directa. Cubanos residentes en el país y en el exterior podrán participar como actores económicos junto a inversores extranjeros, empresas estatales y cooperativas.

Eliminación de subsidios

Tras el triunfo de la revolución se instauró una libreta de abastecimiento que permite a los cubanos obtener casi cualquier producto a precios controlados y accesibles. A partir de ahora se eliminarían gradualmente los subsidios, por ejemplo a los alimentos, que se pagarán a precio de mercado.

Uso de la tierra

Se dará a los campesinos acceso a los mercados de insumos y al mercado cambiario. También se ampliarán los permisos para la inversión extranjera en la producción de alimentos.