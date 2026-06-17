Partido Comunista de Cuba es convocado extraordinariamente para debatir medidas económicas

El Comité Central del poderoso Partido Comunista de Cuba (PCC) convocó el miércoles de manera extraordinaria a un plenario tras los anuncios de la semana pasada del presidente Miguel Díaz-Canel sobre un paquete de reformas que buscan una mayor apertura económica.

También de manera sorpresiva fue convocada para el jueves una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, el Parlamento, que le dará seguimiento a la reunión del partido.

El PCC, cuyo primer secretario es Díaz-Canel y el único con reconocimiento legal, no es un partido electoral –no se presenta a comicios--, sino que por la Constitución orienta a los otros poderes, incluido el Legislativo, sobre la dirección del país.

La semana pasada, y sin dar detalles o plazos de aplicación, Díaz-Canel dijo a periodistas que las reformas contemplarían la ampliación de autorizaciones para la creación de empresas privadas —recién permitidas este lustro—, que se admitirá a cubanos residentes en la isla y el exterior como inversores en el sector del turismo y una mayor libertad a las empresas estatales que incluye su asociación con privados.

También anticipó modificaciones en el mercado cambiario y la posibilidad de que negocios privados puedan importar y exportar sin intermediación estatal –como se hace actualmente--.

Díaz-Canel a su vez anticipó el debate de una ley —ya en el Parlamento— para reducir el Estado y llevar a 20 los 27 ministerios actuales.

El anuncio se produjo en medio de la paralización económica provocada por el cerco petrolero que el presidente estadounidense Donald Trump impuso en enero y que ha agravado la crisis económica que la isla atraviesa desde hace cinco años.

El cerco energético tiene un serio impacto en la vida diaria de los cubanos, que padecen apagones de hasta 20 horas diarias y limitaciones en los servicios de salud, el transporte, la industria y la educación.