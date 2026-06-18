Gobierno de Eslovaquia gana voto de confianza por deuda superior a límite constitucional

El gobierno eslovaco ganó un voto de confianza parlamentario el jueves, activado después de que la deuda del país superara los límites fiscales establecidos por la Constitución.

Los 78 legisladores leales a la coalición de tres partidos encabezada por el primer ministro Robert Fico votaron a favor de su gabinete. Cincuenta y cuatro de los 150 miembros del Parlamento, conocido como el Consejo Nacional, votaron en contra.

La oposición presentó una queja ante el tribunal en noviembre, después de que el organismo de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, informara que la deuda eslovaca alcanzó el 59,7% del producto interno bruto el mes anterior. Desde entonces ha subido al 61,4%, según la Oficina de Estadísticas de Eslovaquia, aunque todavía se mantiene por debajo del promedio entre los países de la Unión Europea.

El umbral para activar la votación es del 50% en Eslovaquia.

Fico convocó la votación después de que el Tribunal Constitucional, la máxima autoridad del país, dictaminara el miércoles que el gobierno debía hacerlo. Señaló que el gobierno planeaba originalmente vincular ese voto a otro que se celebrará más adelante este año sobre el presupuesto del próximo año.

Eslovaquia, al igual que muchos otros países europeos, incrementó el gasto estatal para contrarrestar los impactos económicos de la pandemia de COVID-19 y de la guerra de Rusia contra Ucrania, que provocó un fuerte aumento de los precios de la energía.

La Oficina Suprema de Auditoría de Eslovaquia indicó el martes que la economía eslovaca creció apenas un 0,8% en 2025, el ritmo más lento de los últimos tres años. El gasto del gobierno ha crecido más rápido, lo que ha contribuido al aumento de la deuda.

Fico ha sido una figura divisiva desde su regreso al poder en 2023. Su postura prorrusa y otras políticas han provocado numerosas protestas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.