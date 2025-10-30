¿Cuál cierre de gobierno? Trump no cancela viajes, golf, ni eventos en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump no está restringiendo los viajes. No está evitando el golf ni conformándose con un personal mínimo en el Ala Oeste. Las hamburguesas que sirven en la Casa Blanca no son de McDonald’s esta vez.

En cierres de gobiernos anteriores, incluidos los del primer mandato de Trump, los presidentes por lo general redujeron sus agendas. El personal considerado “no esencial” era enviado a casa, mientras la Casa Blanca a menudo buscaba parecer solidaria con los estadounidenses afectados por las interrupciones en la atención médica, en las prestaciones para los veteranos y otros servicios clave.

El cierre actual ha dejado unos 750.000 empleados federales suspendidos y a otros trabajando sin paga. La financiación para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) caduca el 31 de octubre.

No obstante, para Trump todo ha sido como de costumbre durante los últimos 30 días.

“Parece que para ellos todo está bien”, comentó Paul Begala, estratega demócrata y exasesor del presidente Bill Clinton, quien padeció dos cierres entre 1995 y 1996.

Salones de baile, golf y viajes

Trump está en una gira de seis días por Asia, después de una reciente y vertiginosa visita a Oriente Medio. Organizó una recaudación de fondos en la Casa Blanca para grandes donantes en su salón de baile de 300 millones de dólares que ha visto a equipos de construcción derribar el Ala Este para ser remodelada, y realizó otra recaudación de fondos en su finca de Florida.

Su gabinete ha salido de gira de manera similar. El vicepresidente JD Vance viajó a Israel, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue a Oregon y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recorrió TOPGUN, la escuela de armas de combate de élite de la Marina de Estados Unidos en Nevada.

Estaba programado que solo el 32% del personal en la Oficina Ejecutiva del Presidente quedara suspendido durante el cierre actual, según un informe de contingencia de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca. Eso se compara con el 61% durante el último cierre en 2018-2019, en el primer mandato de Trump. Aproximadamente la mitad del equipo de la Mansión Ejecutiva que incluye amas de llaves, ujieres, ayudantes de cámara y mayordomos está trabajando actualmente. La última vez, más del 70% fue suspendido.

A menudo es difícil notar que hay un cierre en marcha con tantos empleados en sus escritorios.

“Ni siquiera sé si deberían estar trabajando, pero no faltan un día”, dijo Trump durante un evento la semana pasada.

Es un cambio respecto del primer mandato de Trump, cuando dejó de jugar al golf y canceló un viaje planeado a Florida para Navidad durante el cierre de 2018, que se extendió hasta el nuevo año. Hizo una visita sorpresa a las tropas en Irak entonces, pero canceló los planes de ir a los Alpes suizos para el Foro Económico Mundial.

Al recibir a los jugadores de fútbol americano de la Universidad de Clemson tras ganar el campeonato de la NCAA, Trump trajo hamburguesas y papas fritas de McDonald’s y pizza de Domino’s debido a las suspensiones del personal de la Casa Blanca.

Esta vez, el presidente recibió a senadores republicanos para un almuerzo que también incluyó hamburguesas. Pero el personal las preparó. “Hacen una comida excelente en la Casa Blanca”, dijo Trump.

“Un enfoque más inteligente”

Algunos dicen que seguir adelante como si no hubiera un cierre tiene algunas ventajas políticas para Trump, permitiéndole parecer presidencial mientras evita las disputas del Congreso.

“Es un enfoque mucho más inteligente”, dijo Marc Short, jefe de personal del ex vicepresidente Mike Pence.

En el cierre del primer mandato de Trump, rechazó un compromiso del Congreso para forzar el cierre del gobierno, con la idea de obtener fondos para cerrar la frontera entre Estados Unidos y México. Luego, nombró a Pence como negociador principal para poner fin al cierre e involucró a su yerno Jared Kushner, creando la imagen de que tenían que ir al Capitolio.

“La primera vez, fue bastante claro con las cámaras rodando: Dijo que quería el cierre. Se atribuyó la responsabilidad”, dijo Short. ¿Esta vez? “La Casa Blanca ha sido clara en no asumir la responsabilidad”.

En 1995, Begala recordó haber hablado de estrategia con Clinton durante una carrera sudorosa de verano en Fort McNair en Washington, y decirle al mandatario que el presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, y su partido “piensan que pueden doblegarte”, forzando recortes a Medicare amenazando con un cierre.

Clinton respondió: “Mi película favorita es ‘High Noon’”, recordó Begala, refiriéndose al western en el que un alguacil se enfrenta a forajidos. “‘Hacen eso, entonces solo tengo un momento Gary Cooper, High Noon. Eso es fácil’”.

Cuando Gingrich llegó más tarde a la Casa Blanca para negociar, Begala dijo que Clinton no cedería, aunque algunos asesores le instaron a llegar a un acuerdo. Los votantes finalmente culparon más a los republicanos del Congreso que a la Casa Blanca por el cierre del gobierno, y Clinton fue reelegido fácilmente en 1996.

“Eso podría haber salido realmente mal para Clinton”, recuerda Begala. “Pero entendió que mantenerse firme, y tener un momento Gary Cooper, sería realmente bueno para él”.

Trump probablemente podría encontrar una manera de terminar el cierre actual si quisiera priorizarlo, dijo Leon Panetta, quien trabajó para poner fin a cierres gubernamentales pasados como jefe de personal de Clinton. Pero “la atención de Trump está enfocada en todo menos en sentarse y reunir a ambos partidos para resolver este problema”, agregó Panetta.

“Trabajando día y noche”

Durante el cierre del gobierno de 16 días en 2013, el presidente Barack Obama canceló un viaje a cuatro países de Asia y se saltó la gala del Caucus Hispano del Congreso. Su agenda incluía eventos destinados a mostrar los efectos del cierre, incluida la visita a una empresa de construcción en Maryland que se benefició de los préstamos federales que estaban en peligro con el gobierno cerrado.

En 2019, mientras ese cierre se prolongaba, los funcionarios de la Casa Blanca de Trump sintieron presión para ponerle fin. Esta vez, el enfoque de la administración ha sido culpar a los demócratas, mientras señala que está preparada para esperar, incluso advirtiendo sobre posibles retrasos en los viajes durante las vacaciones por el Día de Acción de Gracias.

“El presidente Trump continúa trabajando día y noche en nombre del pueblo estadounidense”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. “Toda la administración, incluido el presidente, continuará destacando a los trabajadores y familias que están sufriendo debido a la decisión de los demócratas de cerrar el gobierno”.

Bill Daley, jefe de personal de la Casa Blanca de Obama antes del cierre de 2013, dijo que Trump no está actuando como si sintiera la presión política para reabrir el gobierno, incluso antes de las elecciones para gobernador del próximo martes en Virginia y Nueva Jersey, ambos hogares de grandes fuerzas laborales federales.

“Mi suposición es que él piensa que le ayuda”, dijo Daley, “hasta que —y no sé si sucederá— todo se derrumbe”.

Los demócratas quieren que se extiendan los créditos fiscales que han ayudado a millones de personas a pagar el seguro de salud, mientras que los republicanos dicen que no negociarán hasta que el gobierno esté reabierto.

Trump ha dicho que el cierre debe terminar, pero también lo ha utilizado para recortar posiciones federales y apuntar a programas que los demócratas favorecen, mientras redirige fondos a sus prioridades, como pagar los sueldos de los militares. Sobre los museos, ha dicho: “Probablemente deberíamos simplemente abrirlos”.

Mientras tanto, los estadounidenses están divididos sobre a quién culpar.

Aproximadamente 6 de cada 10 dicen que Trump y los republicanos del Congreso tienen “una gran responsabilidad” o “bastante” responsabilidad por el cierre, mientras que el 54% dice lo mismo sobre los demócratas en el Congreso, según una encuesta reciente de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Mike McCurry, secretario de prensa de la Casa Blanca de Clinton, dijo que los demócratas aún no han decidido un mensaje claro sobre el cierre que haya resonado. Trump tiene la presidencia para transmitir su opinión, pero McCurry señaló que ha sido “caprichoso”.

“No es probable que tengamos ganadores o perdedores claros después de esto”, dijo McCurry. “Va a ser un poco confuso”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.