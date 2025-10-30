Como si se tratara de una fiesta incrustada en el ADN, los mexicanos festejan el Día de Muertos con un festival que, hasta antes del año 2016, no existía

En la época prehispánica, el culto a la muerte era una de las ceremonias rituales más constantes y, quizás, más comunes de la cultura. Cuando alguien moría en la antigua México-Tenochtitlan, la capital del imperio mexica, su cuerpo era envuelto en una alfombra tejida o estera y era guiado por familiares en su camino al Mictlán, al inframundo en la mitología mexica.

Este ritual no culminaba ahí. Los seres queridos de la persona fallecida colocaban una ofrenda con el objetivo de que no padeciera hambre durante su camino al descanso eterno. De este modo y con el paso de los años, en la visión indígena, las ofrendas y los festejos a los difuntos, eran una forma de enaltecer no la ausencia, sino una presencia viva de los muertos.

En la actualidad, los mexicanos celebran el Día de Muertos los días 1 y 2 de noviembre, y de acuerdo con el calendario católico: el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los muertos chiquitos; y el 2 de noviembre para los fieles difuntos, es decir, a los adultos.

El popular festival del Día de los Muertos pudo haber sido ocasionado por un impulso cinematográfico de una película de Hollywood.

Y es que, durante el rodaje de la película 007 Spectre (2015) —la cinta protagonizada por Daniel Craig, quien da vida al famoso espía inglés James Bond—, el director Sam Mendes recreó un carnaval del Día de Muertos que, hasta ese momento, no era tradición en la capital azteca.

Gracias a esa inspiración, al año siguiente el Gobierno de la Ciudad de México—encabezado en ese entonces por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera— retomó la idea para capitalizar la fama de la urbe obtenida a nivel mundial. En el primer festival hubo grandes figuras de calaveras de papel maché, carros alegóricos, bailes típicos, ofrendas, fuegos artificiales y un concierto en vivo.

¿Cuándo es el Gran Desfile de Día de Muertos 2025?

El próximo sábado 1.º de noviembre de 2025 se llevará a cabo el Gran Desfile de Muertos en la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la CDMX, el recorrido iniciará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec hasta llegar al Zócalo de la Ciudad.

¿A qué hora es el Gran Desfile de Día de Muertos 2025?

El evento comenzará a las 2 p. m. (hora de la CDMX). El evento forma parte del Festival de Día de Muertos 2025 en el que participarán miles de artistas, colectivos y residentes. El recorrido iniciará desde Chapultepec y pasará por las avenidas Reforma, Juárez y Cinco de Mayo para culminar en la explanada del Zócalo capitalino.