Red de clínicas en Maine suspende atención tras perder Medicaid por recortes de Trump

Una red de clínicas médicas que atiende a residentes de bajos ingresos en Maine anunció que cerrará sus operaciones de atención primaria el viernes debido a los recortes de la administración Trump a los proveedores de abortos.

Maine Family Planning opera 18 clínicas en el estado y afirma que los abortos son un porcentaje relativamente pequeño de sus servicios generales, que también incluyen exámenes de detección de cáncer, pruebas de enfermedades de transmisión sexual y anticoncepción. La red declaró que tuvo que recortar la atención primaria debido a la medida de la administración de bloquear el dinero de Medicaid para proveedores de abortos, incluyendo a la mucho más grande Planned Parenthood.

La medida de retirar fondos a los proveedores de abortos está alejando a los pacientes de sus médicos en Maine, indicó George Hill, presidente de Maine Family Planning. Agregó que la red atendió a más de 600 pacientes en sus prácticas de atención primaria el año pasado.

“Decirles a esos pacientes que ya no podemos atenderlos ha sido devastador, especialmente sabiendo que para algunos de ellos será demasiado difícil conseguir un nuevo proveedor y simplemente dejarán de recibir atención médica”, señaló Hill.

Maine Family Planning atiende a muchas de las áreas pobres y rurales del estado y típicamente recibe alrededor de 1,9 millones de dólares en reembolsos de Medicaid por año, sostuvo la red en un comunicado. Informó que notificó a sus pacientes sobre los próximos cierres de atención primaria hace aproximadamente un mes. La red tiene alrededor de 8.000 pacientes en total.

Maine Family Planning luchó contra el corte de fondos de Medicaid en un tribunal federal, pero sufrió un revés en agosto cuando un juez federal falló en contra de restaurar los fondos durante la demanda en curso contra la administración Trump. La red apeló a un tribunal superior, y esa batalla legal aún continúa.

El Centro para los Derechos Reproductivos presentó el caso en un tribunal federal en nombre de la red, y dijo el viernes que continuará luchando para restaurar los fondos. Nancy Northup, presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos, calificó la pérdida de fondos para Maine Family Planning como “parte de una estrategia más amplia para cerrar clínicas incluso en estados como Maine que protegen el derecho al aborto”.

Kang reportó desde Beijing y Tau reportó desde Washington. El corresponsal Mark Sherman contribuyó desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.