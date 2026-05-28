Chileno-estadounidense robado de bebé se reúne con su madre y recupera una familia

El descubrimiento de Kyle Adler de que fue robado de su madre chilena cuando era un bebé lo tomó por sorpresa, lo que desencadenó una crisis de identidad que duró años y derivó en un reencuentro con su madre biológica este año.

"Ha sido muy revelador ver quiénes son los míos", manifestó Adler. "Siento el amor, siento la compasión, el cariño... es bonito volver a tener una familia”.

Adoptado por una familia estadounidense cuando tenía 9 meses, el hombre de 36 años es uno de los miles de niños que fueron robados a familias chilenas durante la dictadura de 17 años del general Augusto Pinochet, y uno de los cientos que se han reencontrado con sus familias de origen gracias al rastreo de ADN y a organizaciones que ayudan a adoptados chilenos a investigar su pasado. Otros también trabajan para lograr justicia para las familias separadas.

La familia estadounidense que adoptó a Adler en 1990 lo crio en un suburbio acomodado de Chicago.

“Mis padres no me robaron; no me pusieron Kyle por maldad. Me vieron como quien querían que yo llegara a ser, y hubo mucho amor en eso”, comentó Adler sobre sus padres adoptivos, Mike y Connie Adler.

Adler cree que ninguno de los dos conocía las circunstancias que rodearon su adopción. Señaló que ninguno apoyó al principio su decisión de buscar a su madre biológica antes de que murieran en 2022.

Contó que creció siendo alguien que siempre se exigía de más y que, ya de adulto, quería más sentido para su vida.

“De repente me encontré en un punto en el que no sabía qué hacer. Sabía que era adoptado y, en ese momento, fue como: necesito encontrar a mi mamá”.

El día en que se lo llevaron

La madre biológica de Adler, Ana María Navarrete, era una madre soltera de 19 años que trabajaba de noche en una pescadería en la ciudad costera de Coronel, a unos 533 kilómetros (331 millas) al sur de la capital. El nombre que ella le había puesto era Marcos Antonio Navarrete.

Sólo podía pagar una habitación para ella, así que contrató a una mujer que acogió a Adler en su casa cuando era bebé y lo cuidaba. Navarrete contó a The Associated Press que lo visitaba siempre que no estaba trabajando.

Un día, la cuidadora le dijo que una pareja estadounidense se lo había llevado después de que un sacerdote local hiciera arreglos para un bebé “que necesitaba una familia”.

“Y se lo llevaron y ella lo entregó”, relató Navarrete a AP, furiosa y avergonzada. La AP no pudo verificar de manera independiente todos los detalles de lo ocurrido.

Un investigador policial le dijo que el bebé probablemente había sido tomado como parte de una red de adopciones fraudulentas en la que participaban agencias de adopción, funcionarios de inmigración, jueces, enfermeras e incluso médicos.

Nadie rindió cuentas, señaló Navarrete. Después de eso, “fueron años muy difíciles para mí”.

Sin apoyo familiar, afirmó que con el tiempo abandonó la idea de que recuperaría a su hijo.

Sin justicia

“La justicia para la gente pobre en Chile no existe; aún no existe”, manifestó Constanza del Rio, fundadora y directora ejecutiva de Nos Buscamos, una organización sin fines de lucro con datos en línea de miles de casos. El gobierno estima que más de 20.000 niños fueron robados de sus familias.

Durante el régimen de Pinochet, de 1973 a 1990, se enfocaban en los hijos de personas pobres y de poblaciones indígenas, dijo Jimmy Lippert Thyden González, quien también fue adoptado ilegalmente y se convirtió en abogado de derechos humanos.

“Fue un intento de eliminar y erradicar a la clase pobre. Fue una forma de erradicar a la población indígena, a la población sin educación”, sostuvo.

Descubriendo el pasado

Adler contó que a principios de 2017 se topó con el grupo de Facebook de Nos Buscamos mientras buscaba en Google el término “Chilean birth mom search”. Fue entonces cuando le envió un mensaje a Del Rio.

En tres meses, Del Rio había confirmado la historia de origen de Adler y organizó un reencuentro virtual.

Al principio, Adler se sintió devastado al enterarse de que había sido adoptado ilegalmente, lo que lo sumió en una crisis de identidad que lo llevó a años de terapia.

Luego, el año pasado, Adler por fin se sintió listo para obtener respuestas.

Una prueba de ADN proporcionada por la plataforma genealógica MyHeritage, una empresa global de historia familiar con sede en Israel, confirmó una coincidencia entre Adler y Navarrete, de 56 años, y “lo hizo oficial”, dijo.

MyHeritage colabora tanto con Nos Buscamos como con Connecting Roots y con otras organizaciones sin fines de lucro que realizan un trabajo similar, para proporcionar kits gratuitos de pruebas de ADN en casa y distribuirlos entre adoptados chilenos y presuntas víctimas de tráfico de menores.

Tyler Graf, fundador y director general de Connecting Roots, viajó con Adler.

Graf también se reencontró con su madre biológica, Hilda Quezada Godoy, décadas después de que se lo llevaran, y dijo que ahora su misión es rastrear a otros que fueron arrancados de sus familias en Chile.

“Ahora es momento de reparar a estas familias y traer a todos de vuelta a casa para que puedan ver de dónde vienen”, manifestó Graf a la AP.

Luchar por justicia para las familias separadas

Lippert Thyden González demandó al gobierno chileno hace dos años y espera llevar la lucha hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También fundó la organización Grafting Hope, una entidad sin fines de lucro centrada en educar a legisladores de Estados Unidos y en defender los derechos de víctimas de adopciones fraudulentas.

El gobierno chileno no respondió hasta el momento a varios mensajes de AP en los que se solicitaban comentarios.

“Quiero justicia. No solamente para mí, a lo mejor también para él, porque yo no sé la vida que le tocó a él”, indicó Navarrete a la AP, días después de reencontrarse con su hijo.

Navarrete trabaja con un bufete de abogados y espera que los involucrados reciban penas de cárcel.

El reencuentro

“Mi mamá biológica sólo ha querido que yo esté vivo”, comentó Adler antes de abordar el vuelo desde Miami en febrero.

Ambos se reencontraron el Día de San Valentín, dos días después del cumpleaños número 56 de Navarrete, y un equipo de AP estuvo con ellos en Miami y en Chile.

Las lágrimas corrieron cuando Adler salió por la puerta de llegadas internacionales en Chile. Madre e hijo vestían de blanco y Navarrete corrió a abrazarlo. El hijo, alto y de pelo oscuro, se inclinó para hundir el rostro en el cabello de su madre.

"Feliz de haberlo conocido, de estar una semana con él, ya mi sueño se me cumplió", relató Navarrete sobre el encuentro.

La emotiva reunión dio paso a una semana provechosa juntos: visitaron la playa en Coronel, el hospital donde nació Adler y la casa de donde se lo llevaron. Recuperaron una copia de su certificado de nacimiento original, y él conoció a uno de sus cuatro hermanos. En Miami, antes había conocido a otra hermana y a la hija de ésta.

De vuelta en Santiago, ambos disfrutaron de recuerdos que Adler llevó como regalos: un diploma de graduación enmarcado, fotografías de su infancia y un par de zapatitos de bebé que sus padres adoptivos habían conservado.

Adler no habla español, así que Connecting Roots proporcionó un traductor. Hoy día, aplicaciones de traducción los ayudan a seguir conversando.

Navarrete dijo que el tiempo que pasó con su hijo fue de felicidad, pero también la hizo revivir gran parte del dolor de los últimos 35 años.

"Me demoré tanto en buscarlo para estar una semana con él y después no verlo más. Entonces yo como que sigo igual, con pena, porque lo encontré, pero a la vez lo perdí igual”, comentó Navarrete entre lágrimas.

Dijo que tiene esperanza de que la familia se reúna en diciembre. Para Adler, el camino hacia el perdón continúa, pero espera que Navarrete pueda superar el trauma.

“No soy sólo el hijo que perdiste", le comentó Adler. "Soy el hijo que encontraste. He vuelto a ser tu hijo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.