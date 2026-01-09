Argentina reembolsa a EEUU tras acuerdo financiero por 20.000 de dólares

Argentina ha reembolsado los fondos que obtuvo de una línea de crédito de 20.000 millones de dólares para el intercambio de divisas con la administración de Donald Trump, anunció el viernes el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

En una publicación en X, Bessent destacó que el gobierno del presidente argentino, el libertario Javier Milei, ha “reembolsado rápida y completamente su limitada línea de crédito” tras el acuerdo firmado el pasado octubre.

“Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro”, consideró el secretario.

Por su parte, el Banco Central argentino confirmó el pago y precisó que éste fue realizado en diciembre.

El polémico rescate estadounidense proporcionó liquidez en dólares al gobierno de Milei, un importante aliado ideológico de Trump en América Latina, e impidió una caída del mercado en Argentina antes de las cruciales elecciones legislativas celebradas en el país en octubre pasado.

En los comicios, el Partido Libertario de Milei obtuvo una importante victoria, por lo que ha consolidado el apoyo a su severo programa de austeridad y, además, logrado restaurar parte de la confianza de los inversores extranjeros en el país.

En ese sentido, Bessent indicó que, gracias al depósito de Argentina, el Fondo de Estabilización Cambiaria de EE. UU., al que se recurrió para el rescate, ya no cuenta con pesos argentinos.

Agregó que es de especial interés de Estados Unidos “marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que ayude a consolidar un hemisferio occidental próspero”.

El reembolso por parte del país sudamericano supone un paso crucial para que Milei recupere la confianza en su economía, que se encuentra en una situación crónicamente difícil desde hace varias décadas.

El secretario de Tesoro de Estados Unidos destacó además que el presidente argentino “continúa cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo argentino en favor de la libertad económica”.

"Argentina ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria”, agregó.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, agradeció por su parte a la administración Trump por “la confianza en nuestra política económica” y calificó la noticia como “excelente”.

“Es una excelente realidad para nuestro país haber podido construir esta alianza geopolítica y saber que contamos con el apoyo explícito del país más importante del mundo”, afirmó en su cuenta de X.

Pese a la cancelación realizada en diciembre, las reservas de divisas argentinas siguen situándose en niveles bastante bajos y, este año, el país se verá nuevamente presionado debido a las deudas que acumula debido a préstamos anteriores del Fondo Monetario Internacional y otros organismos.

Batschke informó desde Santiago, Chile.