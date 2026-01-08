Agricultores en Europa protestan contra acuerdo con Mercosur

Decenas de agricultores enfurecidos se manifestaron en Francia y Grecia el jueves, deteniendo el tráfico y bloqueando carreteras clave con tractores para protestar contra los planes de la Unión Europea de avanzar con un acuerdo de libre comercio con cinco naciones sudamericanas.

Los agricultores condujeron alrededor de un centenar de tractores hacia París y se reunieron frente a la poderosa cámara baja del parlamento de Francia, la Asamblea Nacional, bajo la estrecha vigilancia de un gran número de policías.

En Grecia, los agricultores intensificaron las protestas a nivel nacional, lanzando un bloqueo de 48 horas de las principales autopistas, cruces y estaciones de peaje. Los tractores alinearon rutas clave en todo el país, deteniendo todo el tráfico excepto los vehículos de emergencia en protesta por el controvertido acuerdo UE-Mercosur y el aumento de los costos.

Los agricultores europeos han denunciado el acuerdo comercial con el bloque formado por Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, argumentando que perjudicaría sus medios de vida e inundaría el mercado con importaciones más baratas.

Ludovic Dupeux, de la rama de Coordinación Rural en Córcega, llegó a París desde la isla mediterránea en barco, tractor y tren. Dijo que el presidente centrista Emmanuel Macron no ha hecho lo suficiente para evitar que se firme el acuerdo.

"Queremos que el presidente Macron esté del lado de los agricultores", declaró. "Necesita decirlo claramente y también imponerlo."

Los agricultores en Grecia dicen que están llevados a la desesperación

La principal autopista de Grecia que conecta Atenas con la ciudad norteña de Tesalónica fue cerrada en ambas direcciones en varios puntos y los agricultores exigieron un mayor apoyo estatal.

La policía dirigió el tráfico a rutas secundarias cuando fue posible y no intervino para contrarrestar los bloqueos.

Pero el gobierno conservador del país ha advertido que no tolerará bloqueos más prolongados.

"Hemos llegado a un punto de quiebre", indicó Yiannis Baritas, un agricultor de col y padre de cinco hijos, en un bloqueo en el sur de Grecia. "Nos quedaremos aquí el tiempo que sea necesario para apoyar a nuestras familias. Nos han llevado a la desesperación".

Las protestas, que comenzaron en noviembre, se centraron inicialmente en el aumento de los costos de producción, empeorados por una serie de crisis: un escándalo de fraude de subsidios que retrasó los pagos legítimos y un brote de viruela ovina y caprina.

El gobierno anunció el miércoles concesiones para intentar frenar las últimas protestas, incluyendo tarifas de electricidad más baratas para los agricultores y reembolsos de impuestos sobre el combustible.

El acuerdo comercial crearía una vasta zona de libre comercio entre Europa y las naciones sudamericanas.

"Si este acuerdo se lleva a cabo, la agricultura griega está acabada", señaló Vangelis Roubis, un organizador de la protesta, a The Associated Press fuera de la ciudad sureña de Halkida.

"Grecia depende de la agricultura y el turismo", dijo. "No tenemos industria pesada como Alemania o Francia. Los costos de producción aquí son un 300% más altos que en América Latina".

Roubis señaló las papas como ejemplo: los agricultores griegos necesitan de 35 a 40 centavos por kilogramo para cubrir costos, en comparación con aproximadamente 10 centavos en Brasil.

"Queremos que Grecia se una al bloque de naciones de la UE que rechaza este acuerdo", agregó.

Presión sobre el gobierno francés

Los agricultores franceses establecieron bloqueos en todo el país en los últimos días. El jueves, alrededor de 20 tractores estaban en el centro de París, algunos en el monumento del Arco de Triunfo y otros en el barrio de la Torre Eiffel, a pesar de una prohibición emitida por las autoridades, apuntó el Ministerio del Interior.

Convoyes de tractores "evadieron y forzaron su camino", dijo el ministerio.

Pero la mayoría de los tractores fueron bloqueados más lejos del centro en arterias de tráfico clave que marcan el límite de París.

La protesta del jueves fue organizada por el sindicato de Coordinación Rural para ejercer más presión sobre el gobierno de Francia, que los manifestantes dicen no ha mostrado una oposición lo suficientemente fuerte al acuerdo.

José Pérez, presidente de la Coordinación Rural en la región de Lot-et-Garonne en el suroeste de Francia, sostuvo: "El objetivo hoy es venir a París para expresar nuestras demandas más cerca de aquellos que tienen el poder."

"Es un símbolo fuerte", dijo a The Associated Press.

Las preocupaciones de los agricultores sobre el acuerdo comercial Mercosur se combinan con la ira por las medidas sanitarias del gobierno contra la propagación de una enfermedad bovina, destacó Pérez.

La Coordinación Rural, que tiene vínculos con la extrema derecha, aseguró en un comunicado que los agricultores esperan "decisiones rápidas y efectivas para enfrentar los desafíos actuales."

La UE renovó esta semana las negociaciones internas sobre un acuerdo de libre comercio con cinco naciones sudamericanas, en medio de especulaciones de que un acuerdo podría firmarse en Paraguay el 12 de enero. Los partidarios del acuerdo, liderados por Alemania, podrían ser capaces de superar las objeciones de Francia y Polonia.

La feroz oposición de Francia descarriló el acuerdo el mes pasado.

La ministra de Agricultura de Francia, Annie Genevard, reafirmó el miércoles la oposición de Francia al acuerdo Mercosur, diciendo que amenaza la producción de carne de res, pollo, azúcar, etanol y miel, entre otros sectores.

___________________________________

Gatopoulos reportó desde Kastro, Grecia. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Jeffrey Schaeffer en París, Costas Kantouris en Malgara, Grecia, y Thanassis Stavrakis y Lefteris Piratakis en Kastro, Grecia.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.