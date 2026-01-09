México quiere hablar con Rubio o Trump tras comentarios de EEUU de atacar a los cárteles por tierra

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el viernes que ha solicitado al canciller mexicano buscar un contacto directo con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, o incluso hablar con el presidente Donald Trump después de que el mandatario dijera que Estados Unidos empezaría a atacar a los cárteles por tierra.

“Es parte de su manera de comunicar”, comentó Sheinbaum durante su conferencia matutina sobre unas declaraciones que podrían entenderse como una nueva advertencia de la posibilidad de lanzar acciones militares en territorio mexicano.

“Pero de todas maneras le pedí ayer al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario del Departamento de Estado y, si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones”, acotó la mandataria.

Trump lanzo sus nuevas advertencias el jueves en una entrevista con la cadena Fox News. “Hemos eliminado el 97% de las drogas que llegan por mar y ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles controlan México. Es muy triste verlo”, afirmó.

Sheinbaum dijo que comentó el tema con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con quien mantuvo una conversación también el jueves en la que hablaron de la situación en la región y “la defensa de la soberanía”. Lula la invitó a ir a Brasil en mayo.

Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela el sábado que derivó en la caída del presidente Nicolás Maduro, Trump ha insistido en la necesidad de actuar contra los cárteles en México, pero el gobierno mexicano minimizó el riesgo.

Los analistas no lo ven como una opción probable porque la administración de Sheinbaum está haciendo casi todo lo que pide Washington en materia de seguridad y ambos países son socios económicos vitales. Pero sí consideraron que esas amenazas continuarían como forma de presión junto con el planteamiento de nuevas demandas.

Una de ellas, según los expertos, podría ser reducir el envío de petróleo a Cuba, otro país que Trump tiene en la mira. Además, este mes se inicia la revisión del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá durante la cual Washington buscará mejores condiciones para el país.