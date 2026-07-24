Fausto se convierte en huracán de categoría 2 y se espera que se acerque a Hawái la próxima semana

Fausto ha ganado intensidad hasta convertirse en un huracán de categoría 2 en el océano Pacífico y se espera que se acerque al archipiélago de Hawái la próxima semana, dijeron los meteorólogos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) en Miami indicó el viernes que el riesgo de que se produzcan algunos efectos debido al viento y las lluvias en la zona ha aumentado, pero aún es demasiado pronto para determinar la ubicación exacta o su posible magnitud.

Fausto se encontraba lejos de tierra firme, a unos 2.090 kilómetros (1.300 millas) al oeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, y a unos 2.575 kms (1.600 millas) al este de Hilo, Hawái. El meteoro tenía vientos máximos sostenidos que rondaban los 161 kilómetros/hora (100 mph).

El NHC señaló que el oleaje generado por Fausto podría provocar marejadas y corrientes de resaca potencialmente letales en partes del sur de California.

Fausto se ha estado formando en el Pacífico mientras la tormenta tropical Bertha avanzaba por la costa del golfo de México. El meteoro causó un fuerte oleaje y algunas inundaciones al sur de Luisiana y Texas al tocar tierra por segunda vez el jueves. Hacia el final de la noche, el NHC declaró que Bertha se había disipado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.