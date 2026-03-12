Zendaya volvió a avivar los rumores sobre un posible matrimonio secreto con Tom Holland tras aparecer con una banda dorada en la mano izquierda durante la Semana de la Moda de París. La estrella de Euphoria asistió el martes al desfile de Louis Vuitton, donde el anillo quedó claramente a la vista.

Las especulaciones crecieron después de que, la semana pasada, su estilista Law Roach dejara entrever que la pareja podría haberse casado.

A su llegada al Louvre, Zendaya estrenó un elegante corte bob oscuro. Para la ocasión lució una llamativa camisa blanca de cuello largo y puntiagudo, combinada con una voluminosa falda tipo burbuja del mismo color, cinturón negro y stilettos. Pero el detalle que más llamó la atención fue la banda dorada en su dedo, situada justo debajo de su brillante anillo de compromiso.

Roach, quien acompañó a Zendaya, ya había insinuado lo mismo en una entrevista con Access Hollywood. “La boda ya ocurrió. Se la perdieron”, dijo. Cuando le preguntaron si hablaba en serio, respondió entre risas: “¡Claro que sí!"”.

Zendaya lució una nueva alianza dorada durante un photocall del desfile femenino prêt-à-porter otoño/invierno 2026-2027 de Louis Vuitton ( AFP/Getty )

La actriz también coincidió con otras estrellas en la presentación de Louis Vuitton, entre ellas Chase Infiniti, Jennifer Connelly, la superestrella del K-pop Lisa, Phoebe Dynevor y Ana de Armas. Allí, el director creativo Nicolas Ghesquière presentó su nueva colección en un llamativo escenario de estructuras geométricas cubiertas de musgo, diseñado por Jeremy Hindle.

La aparición de la alianza dorada, sumada a los comentarios de su estilista, sigue alimentando las especulaciones de los fans sobre el estado de la relación de una de las parejas más reservadas de Hollywood.

El año pasado, Zendaya llegó a los Globos de Oro de 2025 con un enorme diamante en el dedo anular, lo que desató de inmediato rumores de compromiso con su pareja desde hacía cuatro años. Al día siguiente, People y TMZ, citando fuentes cercanas, informaron que Holland le había propuesto matrimonio en una de las casas familiares de la actriz durante las fiestas.

Zendaya y Holland se conocieron durante el rodaje de Spider-Man: De regreso a casa, donde él interpretó al superhéroe y ella a su interés amoroso, MJ. Desde entonces han mantenido su relación mayormente fuera del foco público, aunque ocasionalmente han compartido gestos de cariño y apoyo mutuo en redes sociales.

Traducción de Leticia Zampedri