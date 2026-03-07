¿Es cierto que Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto?

Según Law Roach, estilista de larga trayectoria de la actriz de Euphoria, Zendaya y Tom Holland se han casado.

Durante su aparición en la alfombra roja de los Premios al Actor 2026 el domingo 1° de marzo, Roach se detuvo para hablar con Access Hollywood, donde la conversación giró en torno a la pareja de famosos.

“La boda ya se celebró”, afirmó, antes de añadir: “Te la perdiste”.

Cuando el reportero le preguntó si era cierto, Roach respondió con ironía: “¡Es muy cierto!”.

La pareja se conoció en el rodaje de Spider-Man y lleva saliendo desde 2017. Su relación se hizo pública en 2021, cuando fueron vistos besándose.

El año pasado, la pareja desató rumores de compromiso cuando Zendaya apareció en la alfombra roja de los Globos de Oro con un impresionante anillo de diamantes en su dedo anular.

“Lo realmente interesante es cómo Zendaya decidió estrenar este anillo”, declaró Neil Dutta, director de la joyería Angelic Diamonds, a Indy100 en ese momento, y estimó que el anillo costaba aproximadamente 250 000 dólares. “Llevarlo en un evento tan destacado sin ningún tipo de anuncio está muy en línea con el enfoque discreto que ella y Tom Holland tienen de su relación. Es una forma moderna de compartir noticias personales, si es que realmente se trata de eso”, explicó.

Más tarde, en septiembre de 2025, Holland pareció confirmar los rumores cuando se refirió a Zendaya como su “prometida” durante un evento.

Indy100 se puso en contacto con los representantes de Zendaya y Tom Holland para recabar sus comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello