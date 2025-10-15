Barbara Palvin habla sobre su cirugía por “dolorosa” enfermedad antes del desfile de Victoria’s Secret

Barbara Palvin ha puesto al día a sus fans sobre su estado de salud, meses después de anunciar que se había sometido a una operación quirúrgica.

La modelo húngara (32), quien está casada con Dylan Sprouse, ex estrella de Disney, se preparaba para desfilar el miércoles en el desfile anual de Victoria's Secret mientras hablaba con E! News entre bastidores sobre su evolución desde que fue operada de endometriosis.

“Me operé en junio, y el cambio fue muy drástico”, declaró a la publicación, y añadió: “La diferencia es una locura. Obviamente, es algo que aún está muy poco investigado”.

La endometriosis es una enfermedad crónica en la que un tejido similar al revestimiento interno del útero crece fuera de él, a menudo en los ovarios, las trompas de Falopio o el revestimiento pélvico. Este tejido mal colocado no tiene forma de salir del cuerpo durante la menstruación, lo que provoca inflamación, cicatrices y, a veces, infertilidad.

Palvin explicó que su operación “no [era] una cura” para la endometriosis, sino que “[aliviaba] los síntomas” asociados a ella mediante la extirpación de las lesiones y el tejido cicatricial.

"Me operé en junio, y el cambio fue muy drástico", dijo Palvin sobre su cirugía de endometriosis ( Getty Images )

También se deshizo en elogios hacia su esposo desde 2023, Sprouse, por su ayuda durante el proceso de recuperación: “Dylan me ha apoyado muchísimo y me ha ayudado en todo el proceso de recuperación”, dijo la modelo.

Palvin habló por primera vez de su experiencia con la enfermedad en agosto, en una publicación de Instagram.

“Hola chicos, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que les hablé”, comenzaba la nota al pie de su post, que incluía fotos suyas en la cama del hospital con vendajes en la zona del estómago, mostrando que ya se había sometido a la cirugía.

“Desde hace algunos años me enfrento a las dificultades que pueden surgir con la menstruación. Fatiga, dolor intenso, flujo abundante e irregular, noches sin dormir en el suelo del baño”, escribió.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse llevan casados desde 2023 ( Getty Images )

“Pensé que así era como funcionaba mi cuerpo. Pero recientemente me aconsejaron que acudiera a un especialista en endometriosis para ver si mis síntomas se debían a eso. He ido a consultas con el ginecólogo todos los años, así que pensaba que si tenía endometriosis ya lo habría sabido, pero resulta que esta enfermedad no se puede diagnosticar con revisiones generales”, añadió.

Continuó: “Así que fui, y tres meses después me operaron. Desde entonces, finalmente he tenido una menstruación más fácil, y ahora conozco la diferencia. Si sospechas que puedes tener endometriosis, te animo a que lo averigües. Me ayudó mucho y estoy agradecida de haberlo hecho”.

“El diagnóstico y el tratamiento precoces son muy importantes para prevenir complicaciones a largo plazo; ahora soy más consciente de mi cuerpo, y puedo actuar con rapidez si es necesario. Por eso también me tomé los últimos tres meses para descansar y curarme del todo. Estoy entusiasmada por entrar en este nuevo capítulo de mi vida, y lista para volver al trabajo”, manifestó.

Tras desfilar por primera vez para Victoria's Secret en 2012 y regresar varias veces desde entonces, Palvin volverá a aparecer en el icónico desfile de moda de la marca, que tendrá lugar el 15 de octubre a las 5:00 p. m. hora México, y 1:00 a. m. hora España.

La modelo también desfilará con un pie roto, y confesó a la revista Us Weekly lo “nerviosa” que estaba por volver a llevar tacones.

“Es muy estresante, pero tengo mis alas, así que si pasa algo me iré volando”, bromeó al medio, y agregó que aunque intentaría evitar que su cara exprese cualquier signo de dolor, “no [sabía si podría] controlar la vena que [le brota] en la frente”.

Traducción de Sara Pignatiello