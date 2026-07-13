Trabajadores de centro de tratamiento del ébola en Congo se declaran en huelga por deuda salarial

Decenas de personas que trabajan en el principal centro de tratamiento del ébola en el noreste de la República Democrática del Congo se declararon en huelga el lunes por el impago de salarios y bonificaciones.

La República Democrática del Congo ha estado combatiendo desde mayo una nueva oleada de casos del virus, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África informaron la semana pasada que el brote de ébola actual ya es el de mayor crecimiento registrado en el continente.

El personal en huelga del Hospital General de Rwampara, en la provincia de Ituri, incluye epidemiólogos, investigadores de casos, conductores y sepultureros, quienes aseguran que las autoridades congoleñas no les han pagado.

El hospital fue cerrado por el personal que protestaba y que bloqueó la carretera que conduce al centro médico.

Algunos trabajadores sanitarios del centro y otros que laboran en el lugar comenzaron la huelga la semana pasada, al acusar a las autoridades de no pagarles sus sueldos desde que el brote comenzó.

“No sabemos cómo es posible no haber cobrado durante dos meses. No queremos abandonar el trabajo”, dijo Bahati Claude, trabajador sanitario en la zona de salud de Rwampara, a The Associated Press.

Las autoridades congoleñas declararon un nuevo brote de ébola el 15 de mayo, después que la enfermedad se hubiera estado transmitiendo durante semanas sin detección oficial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El brote más reciente está causado por el raro virus Bundibugyo, que no tiene una vacuna ni un tratamiento aprobados.

Durante una visita a Ituri la semana pasada, el ministro de Salud congoleño, Roger Kamba, afirmó que el gobierno está verificando una lista de quienes trabajan para controlar el brote, ya que se han añadido algunos nombres no relacionados a la nómina.

“Debemos asegurarnos de que estos pagos lleguen a las personas correctas", subrayó Kamba. "Hemos afrontado algunos desafíos, en particular cambios en las listas, que han derivado en quejas de personas que dicen que no se les está pagando aunque están trabajando. Tenemos los medios para resolver esto”.

Hasta ahora hay 1.926 casos confirmados en el país, incluidos 702 fallecimientos, según las autoridades congoleñas.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, publicó el lunes en X que un segundo ciudadano estadounidense, un trabajador humanitario en el este del Congo que había contraído ébola, fue trasladado a Alemania. El primer estadounidense que dio positivo al virus fue un médico que trabajaba en el Congo durante las primeras semanas del brote.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.