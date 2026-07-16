Un popular aeropuerto de España iniciará una remodelación de 985 millones de libras el próximo año

Uno de los aeropuertos más transitados de España será sometido a una ampliación de 1.330 millones de dólares, que incluirá una nueva terminal para agilizar las filas en los controles fronterizos del Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la Unión Europea.

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández será modernizado durante cinco años, entre 2027 y 2031.

Como parte del proyecto, se construirá una nueva terminal destinada a los vuelos procedentes de países fuera del espacio Schengen, con un control fronterizo centralizado para el EES.

A comienzos de este mes, Ryanair incluyó al aeropuerto de Alicante entre varios aeropuertos europeos que, según la aerolínea, "no están preparados" para gestionar el elevado volumen de pasajeros de la temporada alta debido a la falta de personal, de quioscos de control y de preparación del sistema.

La nueva terminal busca agilizar los controles biométricos en la frontera para los viajeros, incluidos los turistas británicos.

El aeropuerto de Alicante recibió a más de 1,6 millones de pasajeros en marzo de 2026, de los cuales 536.966 procedían del Reino Unido.

El EES, un sistema digital que registra las entradas y salidas de ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea en el espacio Schengen, entró plenamente en funcionamiento el 10 de abril.

El proyecto también contempla un aumento en el número de puertas de embarque con pasarelas telescópicas, además de nuevas áreas comerciales, una sala VIP y la ampliación de los edificios de estacionamiento.

La expansión forma parte del plan DORA 3, el marco que regula la planificación y supervisión de los aeropuertos administrados por el operador español Aena.

Del monto total previsto para la obra, 613 millones de dólares se invertirán entre 2027 y 2031, dentro de una inversión global de 1.330 millones de dólares.

Aena señaló que la propuesta del DORA 3 se encuentra actualmente “en fase de revisión” y está pendiente de la aprobación del Consejo de Ministros del Gobierno de España, prevista a más tardar para el 30 de septiembre de este año.

Traducción de Leticia Zampedri