UNESCO añade las playas francesas del Día D y el monte Olimpo a lista del Patrimonio Mundial

Las playas del desembarco del Día D de la Segunda Guerra Mundial en el norte de Francia y el emblemático monte Olimpo en Grecia figuraron entre los sitios añadidos a la Lista del Patrimonio Mundial el domingo, durante una reunión de un comité de la ONU en Corea del Sur que revisa decenas de candidaturas.

El comité de la UNESCO, que se reúne en Busan hasta el miércoles, también inscribió las antiguas capitales japonesas de Asuka y Fujiwara y el Paisaje Migratorio Boma-Badingilo de Sudán del Sur, escenario de una de las mayores migraciones de mamíferos terrestres del mundo y la primera incorporación del país a la Lista del Patrimonio Mundial.

La designación francesa abarca las cinco playas del desembarco en Normandía —Omaha, Utah, Sword, Gold y Juno—, donde más de 150.000 tropas aliadas desembarcaron el 6 de junio de 1944, junto con el sitio de asalto de Pointe du Hoc, todos elementos centrales de la campaña para liberar Europa occidental de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que evalúa las propuestas presentadas al comité de patrimonio, indicó que los lugares contienen amplios vestigios, desde fortificaciones alemanas y paisajes marcados por bombardeos hasta estructuras portuarias aliadas y embarcaciones hundidas, que señalan un “acontecimiento ampliamente percibido como el que permitió el regreso de la libertad y anunció una paz duradera en el continente europeo”.

ICOMOS también pidió un monitoreo más sólido y mayores esfuerzos de preservación en los sitios, al citar posibles amenazas derivadas del turismo, el cambio climático y el aumento del nivel del mar, así como el desarrollo de parques eólicos cerca de las zonas.

Ahlem Gharbi, delegada permanente de Francia ante la UNESCO, afirmó que los desembarcos de Normandía marcaron un punto de inflexión del conflicto global hacia un orden de posguerra basado en la paz y la seguridad, y que la designación de los sitios adquiere un significado adicional en un momento de escalada de crisis internacionales y guerras.

“Probablemente sea el mayor desembarco anfibio que haya existido. Solo por eso debería recordarse”, señaló el historiador David Edgerton en una entrevista reciente con The Associated Press.

La inscripción del monte Olimpo como Patrimonio Mundial, el hogar mítico de los 12 dioses olímpicos, coronó un esfuerzo de 12 años de Grecia para lograr el reconocimiento de su montaña más alta como sitio mixto de patrimonio cultural y natural. Se creía que la montaña, que se eleva 2.918 metros (9.573 pies) desde una base cercana al nivel del mar, era el trono de Zeus, rey de los dioses, y además alberga una rica biodiversidad.

Evangelos Geroliolios, alcalde de Dion-Olympus, un municipio al pie de la montaña, señaló en una entrevista reciente con AP que la inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial “impone mayores obligaciones de nuestra parte para proteger este entorno”, y mencionó el posible impacto de un aumento del turismo.

“Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de salvaguardar el monte Olimpo en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Como nos recuerda sabiamente la mitología griega, siempre es mejor mantener buenas relaciones con los dioses”, indicó Georgios Koumoutsakos, delegado de Grecia ante la UNESCO.

Las ubicaciones japonesas designadas en la prefectura occidental de Nara abarcan 19 complejos arqueológicos de las capitales de Asuka y Fujiwara, de los siglos VI al VIII, donde Japón estableció su primer estado centralizado, modelado a partir de sistemas chinos. Los lugares conservan los restos, en gran medida enterrados, de palacios reales, oficinas gubernamentales, templos budistas y tumbas de capitales que influyeron en las posteriores capitales de Nara y Kioto.

El viceministro japonés de Cultura, Shigeki Kobayashi, agradeció al comité por inscribir los sitios de Asuka-Fujiwara y dijo que Japón reafirma su compromiso de “transmitir esta valiosa propiedad a las generaciones futuras”. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, originaria de Nara, escribió en X que espera que la designación como Patrimonio Mundial impulse el turismo hacia el lugar.

Yoshiyuki Aihara, profesor de arqueología de la Universidad de Nara, explicó a AP que los sitios son significativos porque muestran cómo se formó el antiguo estado japonés a través de influencias de China y la península de Corea.

“Si excavas debajo de estos arrozales alrededor de 1 metro, empiezas a encontrar una franja de ruinas en esta zona, aunque eso no es fácil de entender para los visitantes comunes”, indicó Aihara, quien continúa los trabajos de excavación en el lugar.

El sitio Boma-Badingilo de Sudán del Sur abarca vastos humedales, llanuras de inundación y sabanas moldeadas por las lluvias estacionales y la dinámica de las crecidas, con un estimado de 6 millones de kob de orejas blancas, tiang y gacelas de Mongalla que se desplazan por el paisaje en respuesta a las cambiantes condiciones ambientales.

Según la UNESCO, también proporciona hábitat para elefantes, leones, guepardos y otra fauna, al tiempo que sostiene a diversas comunidades étnicas que han vivido de la ganadería, la agricultura y la pesca durante siglos.

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La periodista de AP Mari Yamaguchi contribuyó desde Tokio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.