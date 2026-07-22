El hombre que fue “succionado” por una ventana rota en un vuelo de Ryanair ha dicho que tuvo suerte de salir con vida tras el aterrador incidente en pleno vuelo.

Ljubisa Karović (61) sufrió lesiones en cuello y hombros después de que la ventanilla del avión se rompiera a 6.000 m de altura durante su viaje desde Salónica (Grecia) a Memmingen, cerca de Múnich (Alemania), el 10 de julio.

Los demás pasajeros describieron haber oído un fuerte estruendo, “como el de un neumático reventando”, antes de que la ventana se rompiera . La esposa de Karović, Svetlana Grković, dijo que había tenido que halar a su marido para meterlo de nuevo en el avión, ya que perdía el conocimiento repetidamente mientras colgaba fuera de la aeronave.

El empresario serbio, al relatar su aterradora experiencia, declaró al periódico británico The Guardian: “Lo que recuerdo es la explosión. Es el ruido previo al caos, el ruido que aún oigo cuando cierro los ojos para dormir”.

open image in gallery Ljubisa Karović, en la foto junto a su esposa Svetlana Grković, ha descrito el aterrador suceso ( Facebook )

“Tengo suerte”, dijo, y añadió: “Todavía me duelen la cabeza y el cuello, pero estoy vivo. Puede que haya sido el cinturón de seguridad, el hecho de que aún estuviera sujeto. Pero tal vez sea el destino. Creo en Dios y le doy gracias todos los días”.

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Karović, que se aloja en una villa alquilada cerca de Salónica, debe llevar un collarín cervical durante hace al menos seis semanas y le han dicho que podría necesitar cirugía. Todavía tiene quemaduras y hematomas en el brazo derecho, hasta la axila y el pecho.

Según testigos, la semana pasada estuvo ingresado en el hospital e incapaz de hablar tras pasar dos minutos con la cabeza y el pecho fuera de la cabina.

Karović y su esposa viajaban a Alemania para visitar a su familia cuando oyeron un fuerte estruendo aproximadamente media hora después del despegue. La ventanilla del pasajero se hizo añicos, al parecer por el desprendimiento de una pieza del motor, lo que provocó una descompresión repentina.

open image in gallery Una ventanilla rota del avión de Ryanair, tras un supuesto aterrizaje de emergencia ( Reuters )

Por su parte, Grković, que estaba sentada detrás de su esposo, dijo que estaban “eternamente agradecidos” a un pasajero que creía que era albanés por su participación en el rescate.

Según declaró a The Guardian, el hombre “hizo todo lo posible por meterlo dentro y luego intentó bloquear la ventana, primero con una bolsa que fue succionada inmediatamente y después con una maleta, lo cual funcionó”.

Anteriormente, había descrito el terror que sentía al sujetar las piernas de su marido para atraerlo hacia sí mientras pensaba: “Si morimos, morimos juntos”.

Asimismo, declaró al medio serbio Nova que su esposo había perdido el conocimiento “varias veces” mientras colgaba del exterior del avión, mientras otros pasajeros se apresuraban a sujetarlo el viernes pasado.

“Tres de nosotros lo estábamos metiendo de nuevo adentro. Las máscaras de oxígeno cayeron y se desató el caos. Colocaron una maleta contra la ventana, pero salió volando”, relató a la cadena griega ERT.

open image in gallery Grković afirmó que su esposo había resultado “gravemente herido” y que se encontraba en estado de shock tras el incidente ( Reuters )

En un comunicado emitido en aquel momento, Ryanair afirmó que el avión “[había regresado] a Salónica poco después del despegue, luego de que una ventanilla de pasajeros se desprendiera en pleno vuelo".

Según informaron, el avión aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal. Un pasajero solicitó y recibió asistencia médica en tierra en Salónica.

Las primeras investigaciones indican que la aeronave resultó dañada por un objeto extraño, según declaró el lunes el director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, a los analistas al presentar los resultados de Ryanair correspondientes al trimestre de abril a junio.

La NTSB (Junta Nacional de Seguridad del Transporte de EE. UU.) anunció el 16 de julio que se haría cargo de la investigación sobre el vuelo.

El incidente tuvo lugar en el espacio aéreo griego y las normas de aviación internacionales permiten a la HARSIA (Agencia Nacional de Investigación de Accidentes de Aviación y Ferroviarios para la Seguridad en el Transporte de Grecia) transferir la investigación a la NTSB.

Está previsto que en unos 28 días se publique un borrador del informe del incidente, al que seguirá un informe más detallado.

Traducción de Sara Pignatiello