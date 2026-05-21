Las autoridades mexicanas rechazaron un importante proyecto de parque acuático impulsado por la compañía de cruceros Royal Caribbean en la costa caribeña del país, tras las críticas de residentes y organizaciones ambientalistas por su posible impacto ecológico.

La decisión, anunciada el martes por la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, refleja la creciente resistencia frente a los desarrollos turísticos de gran escala en zonas costeras consideradas ambientalmente sensibles.

“No será aprobado”, afirmó Bárcena durante una conferencia de prensa. Además, señaló que la empresa ya había comenzado a retirar la propuesta.

Por su parte, Royal Caribbean lamentó la decisión, aunque aseguró que respeta las resoluciones de las autoridades ambientales mexicanas.

La compañía también expresó su intención de seguir invirtiendo en México y adelantó que mantendrá conversaciones en las próximas semanas con distintos sectores para abordar temas vinculados al empleo local y la infraestructura ambiental.

open image in gallery Promocionado como “el destino más grande, audaz y extremo”, el proyecto prometía clubes de playa, piscinas, bares y más de 30 toboganes acuáticos ( Reuters )

El proyecto, llamado Perfect Day Mexico, tenía prevista su inauguración para el otoño de 2027 en Mahahual, una localidad costera ubicada cerca de un arrecife de coral considerado clave para el ecosistema de la región.

Presentado como “el destino más grande y ambicioso” de la compañía, el complejo prometía clubes de playa, piscinas, bares y más de 30 toboganes acuáticos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya había expresado sus preocupaciones ambientales días antes. “No debemos hacer nada que afecte esa zona, que tiene un equilibrio ecológico muy importante, especialmente por sus arrecifes”, declaró el lunes.

Mahahual, un pueblo de menos de 3.000 habitantes, es conocido por sus aguas cristalinas y por su cercanía al Arrecife Mesoamericano, el sistema coralino más grande del hemisferio occidental, un importante atractivo para buceadores por su biodiversidad marina.

Además, la zona funciona como punto de anidación para tortugas marinas y alberga manglares y selva tropical, hábitats naturales de especies como el jaguar. Greenpeace advirtió que la región atraviesa “un momento crucial” y alertó que el proyecto, junto con la expansión del turismo de cruceros, podría provocar graves daños ambientales.

La oposición también creció en internet. Una petición publicada en Change.org en julio de 2025 ya superó los cuatro millones de firmas.

Según los organizadores de la campaña, el parque acuático —de unas 90 hectáreas— iba a construirse sobre manglares protegidos, lo que pondría en riesgo el sustento de las comunidades locales, el acceso público a las playas y la supervivencia de distintas especies marinas. El área, además, se encuentra cerca de la ruta del Tren Maya, otro megaproyecto impulsado por el gobierno mexicano que recibió fuertes cuestionamientos de grupos ambientalistas y comunidades locales.

Traducción de Leticia Zampedri