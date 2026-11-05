Para la generación Z y los millennials, lo mejor de la fiesta llega al día siguiente
Para muchos jóvenes, recordar las anécdotas, compartir chismes y revisar las fotos con amigos al día siguiente es incluso mejor que la fiesta
Más de la mitad (55 %) de la generación Z y los millennials dicen que el “recuento matutino” después de una noche de fiesta es más emocionante que la noche misma.
Una encuesta de 1.000 jóvenes de la generación Z y 1.000 millennials reveló que la mayoría (64 %) considera que este repaso con amigos es “imprescindible” después de cualquier evento importante, como unas vacaciones, una fiesta o una salida nocturna.
Según los encuestados, les ayuda a revivir sus momentos favoritos (47 %), sentirse más conectados (44 %) y reflexionar sobre lo que realmente pasó la noche anterior (40 %).
Realizada por Talker Research en nombre de Holiday Inn Express de IHG, la encuesta encontró que el recuento matutino dura, en promedio, 85 minutos.
Para el 73 %, es mucho más que una charla rápida: una experiencia de conexión que no se puede reemplazar con un mensaje de texto ni una llamada. El 75 % dice que le resulta más satisfactorio conversar en persona que de forma virtual, y el 67 % espera a ver a sus amigos para compartirles novedades divertidas o importantes.
Una salida nocturna es la ocasión que más requiere un recuento (37 %), seguida de las reuniones familiares (36 %), las celebraciones importantes (35 %) y los viajes o escapadas de fin de semana (35 %). Entre quienes disfrutan de este ritual, el 83 % dice que un lugar cómodo es innegociable y el 65 % considera el café una necesidad.
Los rituales más comunes incluyen revisar las fotos y los videos de la noche anterior (44 %), planear la próxima salida (40 %) y compartir chismes (39 %).
Durante los viajes, el recuento cobra aún más importancia: el 60 % dice que es muy o extremadamente importante para cómo recuerda sus vacaciones, y el 52 % se ha quedado más tiempo del planeado en un lugar solo para hacerlo con sus acompañantes.
El 63 % afirma que estos repasos les ayudan a saborear los recuerdos del viaje, y el 61 % dice que el ritual les da más ganas de viajar.
“La encuesta confirma lo que siempre hemos creído: la parte más memorable de un viaje a menudo no es el gran evento, sino la conversación tranquila de la mañana siguiente”, dijo Justin Alexander, vicepresidente de gestión global de marca de Holiday Inn Express.
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