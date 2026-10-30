Ocho de cada 10 padres extrañan las fiestas navideñas de su infancia
Las tradiciones familiares, las recetas caseras y los recuerdos de los años 90 despiertan nostalgia entre los padres que buscan recrear la magia navideña para sus hijos
Ocho de cada 10 padres sienten nostalgia por las fiestas navideñas de su infancia (81 %), según una nueva encuesta.
La encuesta de 2.000 padres de niños de 5 a 17 años explora la nostalgia que sienten por las celebraciones de su niñez y cómo intentan preservar esa misma magia para sus hijos.
Si pudieran retroceder el tiempo, los padres encuestados se transportarían a los años 90, ya que el 31 % dice que esa década tuvo las mejores celebraciones.
Encargada porClub Wyndham y Talker Research, una de las encuestas encontró que el 93 % recrea con regularidad o de vez en cuando elementos de las fiestas que vivió de niño.
Lo que más extrañan son las tradiciones y los rituales familiares (44 %), las recetas caseras (39 %) y el tiempo ininterrumpido en familia (34 %), seguidos de las películas y especiales navideños que veían juntos (32 %) y la sorpresa de no saber qué regalos recibirían (30 %).
Los padres creen que los 6 años son la edad más mágica para vivir las fiestas, y que esa magia empieza a disminuir hacia los 11. Aun así, el 89 % espera que su hijo siga encontrando sentido en celebrar juntos, y el 85 % cree que el espíritu navideño sigue vivo en sus hijos, incluido el 78 % de los padres de adolescentes.
El 44 % intenta estar más presente al pensar en cuántas fiestas le quedan con sus hijos aún pequeños. El 83 % admite que no estuvo del todo presente en la mayoría de las celebraciones pasadas, y casi tres cuartas partes (74 %) creen que hoy es más difícil que las familias interactúen durante las fiestas que cuando ellos eran niños.
Muchos ven en los viajes una forma de marcar momentos importantes: las fiestas (89 %), los cumpleaños (80 %) y los hitos de vida (79 %) son las ocasiones que quieren celebrar viajando. Entre quienes ya lo han hecho, el 87 % dice que el tiempo juntos fue clave para crear recuerdos.
“Hay algo en las fiestas que te devuelve a la infancia: las tradiciones, las películas, la comida y todos esos pequeños rituales que esperabas cada año”, dijo Annie Roberts, vicepresidenta sénior de servicios para clubes y propietarios de Club Wyndham. “Lo más significativo es ver a los padres llevar esas tradiciones a sus propios hogares mientras crean nuevas con sus hijos”.
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