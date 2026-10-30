Ocho de cada 10 padres extrañan las fiestas navideñas de su infancia

Ocho de cada 10 padres sienten nostalgia por las fiestas navideñas de su infancia (81 %), según una nueva encuesta.

La encuesta de 2.000 padres de niños de 5 a 17 años explora la nostalgia que sienten por las celebraciones de su niñez y cómo intentan preservar esa misma magia para sus hijos.

Si pudieran retroceder el tiempo, los padres encuestados se transportarían a los años 90, ya que el 31 % dice que esa década tuvo las mejores celebraciones.

Encargada porClub Wyndham y Talker Research, una de las encuestas encontró que el 93 % recrea con regularidad o de vez en cuando elementos de las fiestas que vivió de niño.

Lo que más extrañan son las tradiciones y los rituales familiares (44 %), las recetas caseras (39 %) y el tiempo ininterrumpido en familia (34 %), seguidos de las películas y especiales navideños que veían juntos (32 %) y la sorpresa de no saber qué regalos recibirían (30 %).

Los padres creen que los 6 años son la edad más mágica para vivir las fiestas, y que esa magia empieza a disminuir hacia los 11. Aun así, el 89 % espera que su hijo siga encontrando sentido en celebrar juntos, y el 85 % cree que el espíritu navideño sigue vivo en sus hijos, incluido el 78 % de los padres de adolescentes.

El 44 % intenta estar más presente al pensar en cuántas fiestas le quedan con sus hijos aún pequeños. El 83 % admite que no estuvo del todo presente en la mayoría de las celebraciones pasadas, y casi tres cuartas partes (74 %) creen que hoy es más difícil que las familias interactúen durante las fiestas que cuando ellos eran niños.

Muchos ven en los viajes una forma de marcar momentos importantes: las fiestas (89 %), los cumpleaños (80 %) y los hitos de vida (79 %) son las ocasiones que quieren celebrar viajando. Entre quienes ya lo han hecho, el 87 % dice que el tiempo juntos fue clave para crear recuerdos.

“Hay algo en las fiestas que te devuelve a la infancia: las tradiciones, las películas, la comida y todos esos pequeños rituales que esperabas cada año”, dijo Annie Roberts, vicepresidenta sénior de servicios para clubes y propietarios de Club Wyndham. “Lo más significativo es ver a los padres llevar esas tradiciones a sus propios hogares mientras crean nuevas con sus hijos”.