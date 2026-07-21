‘Naufragio: pesadilla en el mar’: cronología del desastre del Costa Concordia en el nuevo documental de Netflix

El estreno de Naufragio: pesadilla en el mar, el documental de Netflix sobre el desastre del Costa Concordia, vuelve a poner el foco en uno de los naufragios más impactantes de la historia reciente.

A continuación, un repaso por los principales hitos del caso, desde la tragedia frente a la isla italiana de Giglio y el juicio contra el capitán Francesco Schettino hasta la compleja operación de ingeniería que permitió enderezar el crucero para remolcarlo y desguazarlo.

13 de enero de 2012: el Costa Concordia choca contra un arrecife frente a la isla italiana de Giglio después de que el capitán, Francesco Schettino, ordena desviarlo de su ruta y acercarlo a la costa en una maniobra arriesgada. El barco queda a la deriva sin propulsión hasta que finalmente encalla de costado. Tras semanas de búsqueda, los equipos de rescate confirman la muerte de 32 personas.

15 de enero de 2012: el fiscal Francesco Verusio confirma las denuncias de los pasajeros de que Schettino abandonó el Concordia antes de que todos los pasajeros y tripulantes fueran evacuados.

open image in gallery Algunos de los 4.200 pasajeros huyen en botes salvavidas después de que el Costa Concordia encallara frente a Isola del Giglio, en Italia, y se le abriera una gran brecha en el casco ( AP )

17 de enero de 2012: Schettino queda bajo arresto domiciliario.

17 de enero de 2012: sale a la luz el dramático audio del naufragio en el que el comandante de la Guardia Costera, Gregorio De Falco, le ordena a Schettino regresar al barco para coordinar la evacuación. “¡Ha abandonado el barco! Ahora estoy al mando”, le grita. “Vuelva a bordo e infórmeme cuántos pasajeros hay y qué necesitan... ¡Quizás se salvó del mar, pero va a pagar por esto!”.

20 de enero de 2012: el director ejecutivo de Costa declara a la televisión pública italiana que Schettino transmitió información inexacta a la compañía y a la tripulación, y minimizó la gravedad del accidente después del impacto, lo que retrasó la respuesta de emergencia.

9 de julio de 2013: Schettino es juzgado por homicidio involuntario, provocar el naufragio y abandonar el barco. El proceso se celebra en un teatro con capacidad para 1.000 personas en Grosseto para permitir la asistencia de sobrevivientes y familiares de las víctimas.

20 de julio de 2013: cinco empleados de Costa son declarados culpables de homicidio involuntario en un juicio separado y reciben condenas de menos de tres años tras llegar a acuerdos con la fiscalía.

17 de septiembre de 2013: tras una operación de 19 horas, el Concordia es enderezado mediante un complejo sistema de cadenas y tanques de lastre. Las sirenas anuncian el éxito de una de las mayores maniobras de salvamento marítimo de la historia.

8 de octubre de 2013: buzos encuentran los restos de una de las dos personas que seguían desaparecidas. Más tarde es identificada como la italiana Maria Grazia Trecarichi.

1 de febrero de 2014: un buzo español que trabajaba en el naufragio muere tras sufrir, presuntamente, una profunda herida en una pierna provocada por una lámina de metal sumergida.

23 de julio de 2014: entre el sonido de sirenas y campanas, el Concordia emprende su último viaje al ser remolcado desde Giglio hasta un astillero de Génova, donde será desguazado. Llega cuatro días después.

3 de noviembre de 2014: operarios que desmantelaban el buque encuentran el cuerpo del camarero indio Russel Rebello, la última víctima que permanecía desaparecida.

11 de febrero de 2015: un tribunal de Grosseto condena a Schettino a 16 años de prisión por homicidio involuntario, provocar el naufragio, abandonar el barco antes de completar la evacuación y proporcionar información falsa sobre la gravedad de la colisión.

open image in gallery Schettino recibió una sentencia de 16 años de prisión ( Reuters )

31 de mayo de 2016: un tribunal de apelaciones de Florencia confirma la condena. La fiscalía había solicitado elevar la pena a 27 años, mientras que la defensa sostuvo que la responsabilidad no recaía únicamente en Schettino.

12 de mayo de 2017: el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Italia, rechaza la última apelación de Schettino y confirma de forma definitiva su condena a 16 años de prisión.

Enero de 2018: Gregorio De Falco, el comandante de la Guardia Costera que se hizo conocido por su enfrentamiento con Schettino, es elegido legislador por el Movimiento Cinco Estrellas. Ese mismo año es expulsado del partido.

Diciembre de 2021: un tribunal de Génova ordena a Costa Crociere pagar 92.700 euros a Ernesto Carusotti, pasajero del Costa Concordia, en uno de los pocos procesos civiles que concluyeron con una sentencia contra la compañía.

Más de una década después del naufragio, la tragedia del Costa Concordia vuelve a captar la atención del público con el estreno de Naufragio: pesadilla en el mar, el documental de Netflix que reconstruye uno de los desastres marítimos más recordados de este siglo.

Traducción de Leticia Zampedri