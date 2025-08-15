Huelgas en aeropuertos de España podrían afectar a millones de turistas: lo que debes saber

Se advierte a los turistas de las huelgas en los aeropuertos españoles que comienzan hoy (viernes 15 de agosto) y continuarán durante el ajetreado fin de semana de vacaciones escolares de verano.

Más de 3.000 trabajadores de Azul Handling, perteneciente al grupo Ryanair, se declararán en huelga por decisión de la Unión General de Trabajadores (UGT).

Azul Handling presta servicios de despacho de equipajes a las aerolíneas del grupo Ryanair —incluidas Buzz, Lauda Europe, Malta Air, Ryanair DAC y Ryanair UK— en varios aeropuertos españoles.

Junto con Azul Hangling, el grupo aeroportuario español Aena también advirtió de una huelga convocada por la empresa de servicios de asistencia en tierra Menzies para los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto.

Para ambas huelgas, Aena pidió a los pasajeros que se pongan en contacto con su aerolínea para comprobar el estado de sus vuelos durante este periodo.

¿Cuántos pasajeros y vuelos podrían resultar afectados?

Los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Alicante, Ibiza, Palma de Mallorca, Girona, sur de Tenerife, Lanzarote y Santiago de Compostela se verán afectados.

El paro se desarrollará inicialmente los días 15, 16 y 17 de agosto en tres franjas horarias: de 5 a. m. a 9 a. m., de 12 p. m. a 3 p. m. y de 9 p. m. a 11:59 p. m.

Las huelgas luego continuarán todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre de 2025.

En una declaración a Daily Mail, los sindicatos manifestaron: “La UGT lamenta tener que llegar a estos extremos y todos los perjuicios que se puedan producir, de los cuales la responsabilidad directa será única y exclusivamente de la empresa y su accionar imprudente con el personal”.

Un portavoz de Ryanair aseguró a The Independent: “Debido a la legislación española sobre servicios mínimos durante los meses de verano, no esperamos que estas huelgas (convocadas por el sindicato UGT, que representa a menos del 20 % del personal de Azul) afecten a nuestras operaciones en nuestra empresa de servicios de asistencia en tierra en España”.

Una cifra récord de 18,4 millones de turistas británicos visitó España en 2024, a pesar de las protestas contra el turismo en todo el país. Pese a una presunta caída en el número de visitantes en Mallorca este año, sigue siendo uno de los destinos más populares para los vacacionistas.

¿Por qué el sindicato convoca a una huelga?

El personal de tierra protesta contra los acuerdos sobre bonificaciones y “el abuso de las horas extras”, entre otros factores.

El sindicato aduce razones como la falta de creación de empleo estable y la consolidación de la jornada laboral para el personal fijo a tiempo parcial, la imposición de horas complementarias bajo coacción y lo que consideran una aplicación de sanciones desproporcionadas en ocasiones.

José Manuel Pérez Grande, secretario federal del Sindicato Aéreo de FeSMC-UGT, afirmó que Azul Handling mantiene “una estrategia de precarización y presión sobre la plantilla que vulnera derechos laborales básicos e ignora sistemáticamente las demandas sindicales”.

Si mi vuelo se retrasa, ¿cuáles son mis derechos?

Si tu vuelo se retrasa o se cancela debido a una huelga, ponte inmediatamente en contacto con la aerolínea.

Para retrasos de menos de dos horas, no hay posibilidad de remedio. Si una breve demora te hace perder una conexión y llegas a tu destino final con tres horas o más de retraso, tienes derecho a una indemnización, siempre que haya sido por una causa relativa a la compañía aérea.

En caso de demoras más prolongadas, la aerolínea deberá ofrecer refrigerios, según proceda, una vez transcurrido un cierto tiempo. Esto aplica independientemente del motivo del retraso.

El momento en que entra en vigor el deber de asistencia dependerá de la distancia de tu vuelo:

Vuelos cortos (hasta 1.500 km): refrigerios después de dos horas.

Vuelos de media distancia (de 1.500 a 3.500 km): tres horas.

Vuelos más largos: cuatro horas.

Ten en cuenta que si la aerolínea considera que la asistencia retrasaría aún más el vuelo, no tiene por qué prestarla.

Si el retraso se prolonga durante la noche, es obligación de la compañía aérea buscar y pagar una habitación de hotel. En la práctica, las aerolíneas suelen decir que es “demasiado complicado” e invitan a cada pasajero a reservar su propia habitación y reclamar una devolución más adelante.

Aunque esta práctica no se ajusta plenamente a las normas, las autoridades aeronáuticas tienden a hacer la vista gorda.

Si te cancelan el vuelo y decides no viajar, se te devolverá el dinero en el plazo de una semana. Algunas compañías aéreas pueden ofrecer un vale en su lugar. Si aceptar el vale trae algún beneficio —por ejemplo, un incremento del valor del 25 %— y sabes que vas a volar con la misma aerolínea dentro de un año, puede ser una buena decisión.

Traducción de Martina Telo