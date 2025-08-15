Los creadores de ‘Stranger Things’ negocian dejar Netflix por un gran rival del streaming

Matt y Ross Duffer, responsables de la exitosa serie sobrenatural de Netflix Stranger Things, se prepararían para abandonar la plataforma y unirse a Paramount.

Los conocidos Duffer Brothers estarían en conversaciones avanzadas para producir, en exclusiva para la veterana compañía, nuevas series y películas.

Si el acuerdo se concreta, los cineastas se reencontrarían con Cindy Holland, nueva directora de streaming de Paramount, quien originalmente dio luz verde a Stranger Things en Netflix.

Matt Thunell, actual presidente de Paramount TV Studios, también trabajó anteriormente con los Duffer en Netflix.

Según Variety, Paramount quiere que los hermanos se concentren en producir grandes películas de gran presupuesto

The Independent se puso en contacto con los Duffer y con Paramount para obtener comentarios.

open image in gallery Matt y Ross Duffer ( Getty Images )

Conseguir a los Duffer Brothers sería un gran golpe de efecto para Paramount, que acaba de cerrar una lucrativa fusión con la compañía mediática Skydance.

A principios de esta semana, el director ejecutivo de Skydance, David Ellison, declaró a la prensa: “Una de nuestras mayores prioridades es devolver a Paramount su lugar como el destino número uno para los artistas y cineastas más talentosos del mundo”.

Independientemente de que el acuerdo con Paramount avance o no, los hermanos aún tienen varios estrenos programados en Netflix, entre ellos la serie de aventuras The Boroughs y la de terror Something Very Bad Is Going to Happen.

Variety adelantó que el dúo también planea anunciar un spin-off de Stranger Things, aún sin título, una vez que se emita el final de la quinta temporada.

La temporada final se estrenará a finales de este año en tres tandas: los primeros cuatro episodios el 26 de noviembre, otros tres el 25 de diciembre y el desenlace, titulado “The Rightside Up”, el 31 de diciembre.

open image in gallery Finn Wolfhard en la quinta temporada de ‘Stranger Things’ ( Netflix )

No hay novedades sobre la duración de los episodios. En la cuarta temporada, varios capítulos superaron con creces la hora, y el final tuvo casi dos horas y media.

También se publicó la sinopsis oficial de la temporada. Dice así: “Es otoño de 1987. Hawkins está marcado por el origen de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un único objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero está desaparecido; se desconoce su paradero y sus planes”.

“La misión se complica, ya que el gobierno puso a la ciudad en cuarentena militar e intensificó la caza de Once, obligándola así a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se siente un temor intenso y familiar”.

“Se avecina la batalla final y, con ella, una oscuridad más poderosa y mortífera que cualquier cosa a la que se hayan enfrentado antes. Para acabar con esta pesadilla, necesitarán unirse todos, la pandilla completa, por última vez”.

