Arqueólogos hallan un enorme sitio vikingo de producción textil en Dinamarca

Los arqueólogos han descubierto en Dinamarca un enorme sitio de producción textil de la era vikinga de hace más de 1.000 años, que subraya la sofisticación de la sociedad vikinga.

Expertos del Museo Moesgaard indicaron esta semana que el extenso yacimiento, de 100.000 metros cuadrados (más de 1 millón de pies cuadrados), cuenta con un área para procesar lino, así como con más de 80 casas semienterradas, chozas parcialmente excavadas que se utilizaban como talleres y viviendas en tiempos vikingos.

Se encuentra en Søften, 10 kilómetros (6 millas) al norte de Aarhus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca, en la península de Jutlandia. El sitio se remonta a finales de la Edad del Hierro y comienzos de la era vikinga, en algún momento entre los años 600 y 950 d.C.

“Tenemos un enfoque claro en la producción textil, lo que hace que este asentamiento sea diferente de otros tipos de asentamientos de este periodo", explicó la arqueóloga Liv Stidsing Reher-Langberg, quien encabezó la excavación de 10 meses.

“Tenemos fusayolas, tenemos telares de pesas; eso nos dice qué ha estado ocurriendo en las casas semienterradas”, explicó Reher-Langberg, y añadió que los arqueólogos también habían hallado monedas de plata, cuentas de vidrio y cerámica.

Los expertos encontraron áreas separadas para la producción y los oficios, además de una única estructura residencial, lo que sugiere que el trabajo estaba supervisado por una persona poderosa con control sobre los recursos y la producción.

Reher-Langberg indicó que, durante las últimas tres décadas, personas con detectores de metales habían desenterrado varias monedas de plata en la zona. Una excavación de prueba realizada hace un año y medio, antes del inicio de las obras de construcción de una nueva carretera y un área industrial, despertó entonces el interés de los arqueólogos.

“Podíamos ver en las zanjas que esto simplemente sigue y sigue, con estas casas y casas semienterradas y elementos vinculados a la producción textil”, comentó Reher-Langberg.

El historiador del Museo Moesgaard Kasper Andersen afirmó que el hallazgo en Søften es “otra pieza del rompecabezas” para comprender la estructura económica, cultural y política local de la época.

Durante la era vikinga, Aarhus —entonces conocida como Aros— funcionaba como un centro de la realeza y del comercio internacional. Y el año pasado, los arqueólogos descubrieron otro sitio vikingo en Lisbjerg, a apenas 4 kilómetros (2½ millas), que probablemente fue hogar de miembros de la nobleza.

Andersen sostuvo que los bienes y recursos probablemente se llevaban desde el campo y desde asentamientos como Søften, antes de incorporarse a una amplia red de comercio internacional.

“Cuando se tiene un sitio de producción de esta escala, no puede ser solo por el área local. Hay que entenderlo como parte de una red mayor, una perspectiva internacional mucho más amplia”, expresó Andersen.

Reher-Langberg espera que futuras dataciones por carbono y análisis de polen puedan responder algunas preguntas que aún quedan, por ejemplo sobre qué tipo de producción textil se realizaba en el sitio.

Durante la era vikinga, que se considera que transcurrió entre los años 793 y 1066 d.C., los nórdicos conocidos como vikingos emprendieron incursiones a gran escala, colonización, conquistas y comercio por toda Europa, e incluso llegaron a América del Norte.

Andersen señaló que el descubrimiento en Søften muestra que los vikingos “no eran solo hordas simples, incivilizadas y bárbaras, deambulando por Europa”.

“Para tener un lugar como Søften, se necesita una sociedad muy bien organizada con una línea de producción, y también se necesita un mercado para colocar esa producción”, dijo. “Los textiles de Søften entran en un mercado que es mucho más grande que el área local”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.