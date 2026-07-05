Vuelo de Delta reporta impacto de fuego artificial antes de aterrizar en Chicago

Un vuelo de Delta Air Lines y un fuego artificial lanzado a gran altura supuestamente entraron en contacto en el cielo sobre Chicago cuando la ciudad celebraba el feriado del 4 de Julio.

Justo antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago, el piloto del vuelo 1076 de Delta notificó a los controladores de tráfico aéreo el sábado por la noche que un fuego artificial golpeó al avión comercial durante el descenso. En una grabación de audio publicada en internet por LiveATC.net, el piloto describió haber sentido “un gran estruendo” en la aeronave.

Según la grabación, el incidente ocurrió cuando el avión volaba a una altitud de 200 a 250 pies. El piloto indicó que la tripulación esperaba que el estruendo “sólo fuera un mortero que explotó”, en referencia al tubo que ayuda a lanzar fuegos artificiales aéreos.

Tanto la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) como Delta informaron que el avión, que había despegado de Atlanta con 52 pasajeros y seis miembros de la tripulación, aterrizó sin problemas poco después de las 8:30 de la noche, hora local.

El incidente no dejó heridos a bordo, y Delta, con sede en Atlanta, señaló el domingo que los mecánicos que inspeccionaron el Airbus A319 no encontraron daños.

La FAA indicó que investigará el incidente.

No está claro si los fuegos artificiales impactaron a otros aviones el sábado. En el audio de LiveATC.net se escuchó a un controlador de tráfico aéreo decir que había “múltiples reportes” de este tipo de encuentros y que las autoridades de la ciudad de Chicago estaban al tanto.

La FAA no ha respondido a preguntas sobre si tenía conocimiento de incidentes adicionales relacionados con fuegos artificiales que afectaran vuelos del sábado. The Associated Press también se comunicó con el gobierno municipal y el Departamento de Policía de Chicago para obtener más información.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.