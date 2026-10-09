Hospitalizan a ocho pasajeros tras turbulencia “inesperada” en vuelo de Colombia a Nueva York

Al menos ocho personas fueron trasladadas a hospitales la madrugada del viernes después de que una fuerte e “inesperada” turbulencia obligara a un vuelo procedente de Colombia con destino a Nueva York, Estados Unidos, a desviarse al Aeropuerto Internacional de Miami.

El vuelo 42 de Avianca, que viajaba desde Medellín, Colombia, al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, aterrizó sin problemas en Miami alrededor de las 3:30 a. m., según informó el MDFR (Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade) a The Independent.

“Según el informe, tres miembros de la tripulación de cabina y seis pasajeros se vieron afectados por la turbulencia”, dijo la aerolínea colombiana, que declaró en un comunicado: “A su llegada, el equipo de Avianca y los servicios médicos del aeropuerto activaron los protocolos correspondientes para brindar atención inmediata”.

El MDFR informó de un total de ocho pacientes. Uno fue trasladado al centro principal de traumatología por los equipos de rescate de bomberos, mientras que los otros siete fueron transportados a hospitales locales en ambulancias privadas.

Un video grabado a bordo y obtenido por el canal NBC 6 South Florida muestra a los pasajeros con bolsas de hielo en la cabeza, recibiendo instrucciones de permanecer sentados. Según los informes, un compartimento superior se soltó durante la turbulencia, mientras que otras imágenes muestran a personas en camillas y a un pasajero con un collarín.

Al menos ocho personas, entre tripulantes y pasajeros, fueron hospitalizadas en Miami en la madrugada del viernes después de que un vuelo de Avianca con destino al aeropuerto JFK de Nueva York, procedente de Medellín, Colombia, se viera afectado por unas turbulencias “inesperadas” ( AFP/Getty (archivo) )

El Aeropuerto Internacional de Miami informó que el incidente había sido clasificado como un evento de víctimas masivas de Nivel 1 debido a la cantidad de pacientes. Esta clasificación generalmente se aplica a emergencias que involucran entre tres y 10 pacientes y que sobrecargan o saturan los recursos médicos de emergencia locales. Se desconoce la gravedad de las lesiones de los pasajeros.

La pasajera María Paula Jiménez, que se encontraba en el aeropuerto cuando llegó el vuelo, dijo que había visto varias ambulancias esperando en la pista para ayudar a los pasajeros a bordo del avión.

“Cuando aterrizamos, vimos que muy cerca de donde íbamos a desembarcar, había varias ambulancias. Siete de ellas tenían las luces encendidas, como si estuvieran esperando algo”, dijo Jiménez a la cadena CBS Miami en español.

“Cuando llegamos, la situación no era normal”, añadió.

Avianca informó que su equipo en el aeropuerto estaba ayudando a los pasajeros restantes a gestionar su viaje a la ciudad de Nueva York.

“Avianca se mantiene en contacto con los pasajeros y la tripulación afectados mientras continúa respondiendo a la situación. La seguridad de nuestros clientes y empleados es, y seguirá siendo, la base de nuestras operaciones”, reza el comunicado de la aerolínea.

La Administración Federal de Aviación de EE. UU. está investigando el incidente, según informó la agencia a The Independent.

Traducción de Sara Pignatiello