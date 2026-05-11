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Una mujer francesa evacuada del crucero MV Hondius da positivo en hantavirus

MUN-MED HANTAVIRUS EN CRUCERO,
MUN-MED HANTAVIRUS EN CRUCERO, (AP)

Una mujer francesa evacuada de un crucero dio positivo por hantavirus y su estado de salud empeoró durante la noche en el hospital, indicó el lunes la ministra francesa de Salud, Stephanie Rist.

La mujer estaba entre cinco pasajeros franceses repatriados el domingo a París desde el MV Hondius. Rist contó a la emisora pública France-Inter que presentó síntomas durante el vuelo a París.

Los pasajeros y algunos tripulantes del barco comenzaron a volar de regreso a casa el domingo a bordo de aviones militares y gubernamentales después de que la embarcación fondeara en Islas Canarias. Personal con equipo de protección de cuerpo entero y mascarillas respiratorias escoltó a los viajeros del barco a tierra en Tenerife, en un operativo que continuaba el lunes.

La Organización Mundial de la Salud recomendó un seguimiento estrecho de las personas del barco, y muchos países los pusieron en cuarentena.

Funcionarios de Estados Unidos informaron a última hora del domingo que un estadounidense, entre los 17 que eran trasladados en avión a Nebraska, dio positivo por hantavirus, pero no presenta síntomas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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