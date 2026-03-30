Los turistas que se dirijan a España esta Semana Santa se enfrentan a graves complicaciones debido a la huelga “indefinida” del personal de los aeropuertos en todo el país.

Está prevista una huelga del personal de tierra en 12 aeropuertos importantes, entre ellos los de Barcelona, Madrid, Alicante, Palma, Ibiza, Málaga y las Islas Canarias, a partir del lunes.

Los empleados de las empresas de servicios de aviación Groundforce y Menzies tienen previsto ir a la huelga debido a una disputa salarial en curso.

Los ataques de Groundforce, previstos inicialmente para comenzar el viernes, se pospusieron hasta el lunes 30 de marzo.

El operador aeroportuario español Aena informó en un comunicado: “El personal de tierra ha convocado una huelga indefinida a partir del 30 de marzo. Se producirán paros parciales los lunes, miércoles y viernes en tres franjas horarias: de 5:00 a 7:00 a. m., de 11 a. m. a 5:00 p. m. y de 10:00 p. m. a medianoche”.

“Por favor, póngase en contacto con la aerolínea para conocer el estado de su vuelo”, concluyeron.

El personal de Menzies también tenía previsto declararse en huelga el fin de semana pasado. Aunque la huelga se canceló, siguen programadas paros adicionales de 24 horas por parte de los operarios de equipaje del 2 al 6 de abril.

En septiembre, los viajeros que se dirigían a Madrid sufrieron retrasos y largas colas después de que el personal de seguridad del aeropuerto iniciara una huelga “indefinida”.

La huelga “a tiempo completo” del personal de control de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas provocó importantes interrupciones en las operaciones.

El 14 de septiembre, Aena dijo en X: “Debido a la huelga convocada por el personal de seguridad de la empresa Trablisa en el AS Madrid-Barajas, el tiempo de espera para pasar por seguridad podría aumentar. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado”.

Los viajeros informaron en las redes sociales de colas de hasta 90 minutos, y algunos perdieron sus vuelos tras quedar atrapados en el “caos” de la Terminal 4.

Traducción de Sara Pignatiello